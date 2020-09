Bildu pide a Iglesias unas "Cuentas progresistas" sin el apoyo de Cs

Tras una reunión calificada como "positiva y fructífera", los diputados de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Oskar Matute señalaron que habían transmitido al vicepresidente Pablo Iglesias que la coalición soberanista está abierta a "dialogar, negociar y hasta aprobar los Presupuestos" si se basan en políticas económicas y sociales "progresistas". Para ello ven que hay posibilidades si el Gobierno de Pedro Sánchez opta por "el bloque de la investidura" y no se abre a posiciones neoliberales como las que representa Ciudadanos (C's). Además, y en contra de lo que habían dado a entender, Aizpurua aseguró que no hay "líneas rojas ni condicionantes" y que no existe la ecuación "presos por Presupuestos", y en todo caso sí "Presupuestos por derechos".

Aizpurua insistió en la necesidad de unas Cuentas progresistas para lo que –manifestó– "es clave elegir bien los compañeros de viaje". La diputada soberanista incidió en su petición al Gobierno para que pacte los Presupuestos con la mayoría de la investidura y no con Ciudadanos. "Acordar con Ciudadanos supone impulsar políticas neoliberales que no son las que necesitan la mayoría social. ¿Para qué se quiere contar con C's cuando para aplicar medidas progresistas ya hay una mayoría?", enfatizó.

La portavoz de EH Bildu aseguró que no ponen "líneas rojas" y afirmó, en contra de lo que se ha señalado en los últimos días, que no hay condicionantes, sin siquiera la ecuación de "presos por Presupuestos", si bien insistió en la necesidad de respetar los derechos de los reclusos y que se produzca un cambio en la política penitenciaria.

Iglesias ve predisposición



Además de con EH Bildu, Iglesias también se entrevistó ayer con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno afirmaron que Pablo Iglesias constató en ambos encuentros "buena disposición" a la negociación con el Gobierno y a "mantener la estabilidad de la legislatura". Asimismo, señalaron que tanto el portavoz de ERC como los portavoces de Bildu compartieron con el vicepresidente "la conveniencia de fortalecer el diálogo como instrumento para abordar la crisis territorial". También, mostraron su acuerdo con "las oportunidades que presenta la reconstrucción y los fondos europeos para lograr avances sociales y económicos en España en un sentido progresista".