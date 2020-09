El Gobierno estudia filtrar elementos del decreto de remanentes en los Presupuestos

Bilbao – La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en el debate sobre el decreto de remanentes que no iba a haber una segunda oportunidad. "Esto es lo que hay", señaló la portavoz del Ejecutivo, quien tras el severo varapalo que supuso el rechazo unánime por parte de la oposición esgrimió el manido: "El Gobierno toma nota. Unas veces se gana y otras se pierde".

Sin embargo, no parece que el PSOE, y por extensión el Gobierno, de por zanjada esta cuestión. Así, el presidente del Consejo de Política Federal del PSOE y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, avanzó ayer que la alternativa que está estudiando el Ejecutivo para recuperar algunos de los aspectos del decreto para la utilización de los remanentes municipales es incluirlos en alguna otra ley que se vaya a aprobar próximamente, como la de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Sabiendo cuál es el sentir general que el Gobierno tiene a la hora de abordar las necesidades que en estos momentos tiene la ciudadanía y las instituciones como los Ayuntamientos, aprovechará seguramente alguna ley, y la de Presupuestos podría ser la más idónea, para introducir algunos de los elementos del decreto que permita desbloquear alguno de los elementos que estaban en ese decreto ley", explicó.

Según el presidente extremeño, y en sintonía con la ministra Montero, no será un nuevo decreto porque "no es posible estar haciendo decretos leyes todas las semanas. Se lleva un decreto, se defiende, y el pleno decide no convalidarlo, y se vuelve a los palacios de invierno. La gente tiene que ser consciente de las consecuencias de los actos cuando uno vota sí, no, o se abstiene. Las cosas no son baladí".

Vara, sin embargo, no quiso dar detalles sobre qué aspectos de ese decreto serán los que recupere el Gobierno en una nueva ley, porque la encargada del asunto es la titular de Hacienda. "Seguro que ya está buscando soluciones porque es la que mejor sabe que existe una demanda y una necesidad", apostilló.

Por otra parte, el dirigente socialista negó que esta derrota parlamentaria debilite la posición del Gobierno en la inminente negociación de los Presupuestos. Según Vara, lo que ocurrió "sencillamente es que una ley no se ha convalidado", en un "escenario" conocido en el que "los dos partidos que gobiernan en coalición no tienen mayoría y necesitan del apoyo de terceros". "No es debilidad, sencillamente es la realidad que en estos momentos tenemos en la política española", recalcó.

soluciones y responsabilidades En el día después del rechazo del Congreso al decreto del remanentes, el varapalo sufrido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, dio origen a distintas valoraciones. Mientras el diputado de Compromìs Joan Baldoví y el alcalde de València, Joan Ribó abogaban ayer por "un nuevo decreto con todo en lo que estamos de acuerdo", el líder del PP, Pablo Casado, instaba tanto a la ministra Montero como al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, a que asuman su responsabilidad "por su falta de diálogo, por su incapacidad de gestión y por la soberbia que han demostrado con otras administraciones y partidos".

En una rueda de prensa, Baldoví y Ribó pidieron al presidente Sánchez y a la ministra Montero que no busquen culpables de su derrota, sino soluciones, y que vuelvan a la negociación. "No cabe decir que es esto o no habrá otra oportunidad", señaló Baldoví, quien hizo una llamada formal al presidente Sánchez y a la ministra Montero para que la semana que viene empiecen una ronda de conversaciones y que sea aprobado el decreto por una gran mayoría. "El martes puede haber un nuevo decreto con todo lo que estamos de acuerdo, como por ejemplo un fondo para las ciudades afectadas en los servicios de transporte", apostilló.

Por su parte, Pablo Casado volvió a insistir ayer en la "derrota histórica" del Ejecutivo Sánchez en el Congreso y pidió que el Consejo de Ministros permita que los consistorios puedan gastar sus remanentes "en las necesidades más urgente de los vecinos".

El líder de los populares volvió a cargar contra el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda. "Es una mala noticia para España que el Gobierno no esté a la altura de lo que necesitan sus compatriotas en los peores momentos", aseveró Casado.

