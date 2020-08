Urkullu desea que se pueda localizar también el cuerpo de Joaquín Beltrán

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha deseado que se pueda localizar también el cuerpo de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores atrapados en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, para poder culminar esta "etapa desgraciada".

Urkullu ha hecho estas declaraciones en su comparecencia ante los medios de comunicación tras presidir en el Palacio Miramar de Donostia el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, probablemente el último del actual ejecutivo.

El mandatario vasco ha recalcado que "las labores de búsqueda continúan" en Zaldibar, donde los equipos de rescate localizaron la semana pasada el cuerpo de Alberto Sololuce y se centran ahora en la búsqueda de Beltrán.

Urkullu ha dicho que el "compromiso" del Gobierno vasco fue "asumir las labores de búsqueda" de los dos desaparecidos a pesar de que el Ejecutivo actuase con "carácter subsidiario a la responsabilidad de la empresa propietaria y gestora del vertedero en terreno privado en Zaldibar".

El lehendakari ha criticado que se pusiera en cuestión que este compromiso y ha recalcado que el Gobierno vasco sigue cumpliendo su "palabra" con todo lo que ello supone "también de coste económico".

"Han aparecido los restos de una persona y esperemos y así lo deseamos que aparezcan los de la segunda persona desaparecida y con eso podamos culminar esta etapa desgraciada", ha añadido.

Preguntado por el hecho de que solo se haya reunido con una de las dos familias, la de Alberto Sololuce, ha dicho que ha sido por voluntad de la de Joaquín Beltrán, que al parecer rehusó la invitación del lehendakari.

"No sé si es voluntad de no reunirse con el lehendakari. A mi se me transmitió que no querían reunirse con políticos porque parecía que queríamos escenificar con imágenes alguna de las reuniones", ha comentado.

Ante esto, ha dicho que "nada mas lejos de la realidad". "Llevamos con la mayor pulcritud posible, con el mayor pudor posible la relación con las familias o los representantes de las familias", ha concluido.