El presidente del TC avala a Valdés y no prevé su dimisión

El Tribunal Constitucional (TC) prevé recuperar la total normalidad a la vuelta de vacaciones, ya que considera que la detención de su magistrado Fernando Valdés por una denuncia por violencia de género no debe afectar en gran medida al funcionamiento de la institución. Tal es así, que el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, avala a Valdés y no contempla por el momento la dimisión del magistrado. El único precedente que existe de un magistrado del Constitucional que haya presentado su dimisión es el de Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en 2014 dio positivo en un control de alcoholemia al que la Policía le sometió después de ser interceptado por ir circulando con su moto sin casco.

Fuentes del alto tribunal de garantías consultadas por Europa Press desvelaban ayer que tras tener conocimiento de la detención de Valdés, el presidente del Constitucional, González Rivas, interrumpió "rápidamente" sus vacaciones y se trasladó a Madrid para obtener "información de primera mano" e "interesarse" por el estado de Valdés, con quien mantuvo una conversación para que le explicara lo sucedido. Asimismo, aseguraban que, ante la preocupación que puede generar este hecho, no está sobre la mesa la posibilidad de que el magistrado dimita del cargo al que accedió en 2012 al Tribunal Constitucional, a propuesta del PSOE, y que tendría que haberse renovado hace un año.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado martes cuando Valdés fue detenido por la Guardia Civil después de que unos vecinos suyos en la localidad madrileña de Majadahonda denunciaran que se escuchaba una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda del magistrado. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar el estado de salud y la edad del magistrado (75 años), y teniendo en cuenta la epidemia sanitaria. Además, también tuvo en consideración que, por su condición de magistrado en el TC, se encuentra aforado ante el Supremo, por lo que solo puede ser investigado por este órgano judicial.

Presunción de inocencia



Si ya el mismo martes el Tribunal Constitucional emitió un comunicado en defensa del magistrado y donde apelaba a respetar el derecho fundamental de presunción de inocencia "mientras continúe el procedimiento judicial en curso", ayer fueron varias asociaciones de jueces quienes instaban también a reconocer este derecho del magistrado.

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) coincidían ayer en que, ante la falta de información, no es conveniente pedir la dimisión del magistrado. Además, estos tres colectivos de los jueces defendían la presunción de inocencia de Valdés, de quien recordaban su condición de aforado.

"Es importante dejar que la investigación avance para esclarecer lo sucedido y respetar la presunción de inocencia, porque tal vez es demasiado pronto sacar conclusiones", afirmó el portavoz de AJFV, Jorge Fernández. Lo mismo opinan la presidenta de FJI, Concepción Rodríguez, y la nueva portavoz de JJpD, Ascensión Martín, que señalan que en estos momentos se desconocen los términos del caso y destacan que la dimisión es una decisión de "carácter personal".

Los dardos del PP



En el otro lado de la balanza, el PP instaba de nuevo ayer al magistrado, que hay que recordar fue elegido a propuesta de PSOE, a dar un paso atrás y dimitir. Asimismo, desde las filas populares aprovechan este hecho para atacar al gobierno de coalición y se preguntan qué piensa hacer Irene Montero, ministra de Igualdad y dirigente de Podemos.

En Génova creen que "los datos objetivos" que avalaron la actuación de la Guardia Civil son "lo suficientemente graves" para que Valdés "se cuestione" su permanencia como miembro del Tribunal Constitucional, aun respetando su presunción de inocencia. "Debe dar un paso atrás, sin prejuzgar los hechos", pedía la vicesecretaria de Política Social del PP y diputada en el Congreso, Cuca Gamarra sobre el magistrado.

Además, desde las filas del PP se preguntaban ayer por qué este acto no ha sido condenado desde el seno del Ejecutivo. "Todavía no he visto a ninguna feminista del mal llamado Gobierno feminista respaldando a esta mujer. ¿Ocurre algo?", ironizaba la portavoz de Interior de los populares en el Congreso, la diputada por Ourense Ana Vázquez.

También Gamarra se dirigía a la ministra de Igualdad, a quien preguntaba su opinión sobre el caso. "¿Dónde están las asociaciones feministas? ¿Acaso que el magistrado del TC lo sea a propuesta del PSOE tiene algo que ver con los silencios? ¿Ha cambiado el criterio de la fiscalía en medidas cautelares en casos de violencia de género?", cuestiona la dirigente del PP.

