Gorka Urtaran: "Retirar la calle a Juan Carlos I es cuestión de decencia"

Gorka Urtaran ha pedido a los gasteiztarras responsabilidad y no celebrar este año las fiestas de La Blanca. En una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el alcalde de Gasteiz ha defendido que se hayan suspendido las fiestas por motivos de salud pública. "Si queremos que Celedón baje en 2021, este año no toca. No es recomendable salir a la calle vestido de blusa o de neska. Cualquier elemento que incite a la fiesta no es adecuado ya que nos pone en riesgo. Me gustaría que esos días pasaran como uno más" ha dicho el alcalde que también ha anunciado mayor presencia policial en la ciudad a partir del 4 de agosto.

Urtaran ha dicho entender el enfado y la preocupación del sector hostelero por las medidas impuestas, pero ha recordado que se ha demostrado que "en entornos de ocio ha aumentado la relajación social".

El alcalde de Gasteiz ha justificado que el cambio de nombre de la Avenida Juan Carlos I por Avenida 8 de marzo. "Queremos que las calles lleven nombres de personas que han aportado a la sociedad. Juan Carlos I no es un ejemplo. No es un ataque a la monarquía o a una ideología. Es una cuestión de decencia política y social".

Además, Urtaran ha minimizado las críticas recibidas por el cambio de nombre de la avenida, y se ha referido en concreto a la reacción de Iñaki Oyarzabal. "Si quiere hacer méritos ante sus compañeros de Madrid, le aconsejo que lo haga en positivo y no, como acostumbra, faltando al respeto. Debería cambiar de estrategia y así lo demuestran sus resultados electorales".