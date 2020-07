El PNV descarta apoyar hoy el fondo Covid sin Comisión Mixta

bilbao – Llega el momento de votar el decreto sobre el fondo destinado a las comunidades autónomas para superar las consecuencias del coronavirus y no hay acuerdo con Euskadi. El Congreso de los Diputados votará hoy a partir de las 9.00 horas ese decreto sin que se haya puesto fecha todavía a la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, un encuentro que exige el Gobierno vasco para pactar de manera bilateral y por su propio cauce con Madrid su participación en el reparto del dinero. Fuentes del departamento de Pedro Azpiazu aseguraron ayer que no hay novedad de momento. Desde el grupo de Aitor Esteban en el Congreso adelantaron a este periódico que, en estas circunstancias, está descartado el voto a favor del PNV, pero aún no habían decidido si se decantarían por una abstención o por el voto en contra. La ministra María Jesús Montero excluyó a Euskadi del reparto del cuarto tramo para compensar la caída de la recaudación fiscal y el transporte público con el argumento de que tiene su propio régimen foral para recaudar impuestos, pero Azpiazu exige una compensación en forma de déficit y deuda que vaya más allá de lo meramente testimonial y le permita cubrir la caída de ingresos de unos 2.000 a 3.000 millones de euros.

Este debate está pendiente desde antes de las elecciones autonómicas del domingo y se ha visto retrasado por el Gobierno español. El lehendakari ha enviado comunicaciones de manera reiterada a Sánchez para que dé un impulso político a la Comisión del Concierto. El acuerdo podría ser cuestión de tiempo si lo único que lo retrasa es que Sánchez se mantiene a la espera de lo que suceda el viernes con el fondo de reconstrucción europeo, un asunto que no guarda relación directa pero que el socialista podría estar esperando para conocer la fotografía completa. El fondo Covid de Sánchez para las autonomías está dotado con 16.000 millones.



El Gobierno español ha decidido de manera unilateral excluir a los territorios forales de la CAV y Nafarroa del reparto del cuarto tramo de 5.000 millones. Por los otros tramos que sí va a recibir la CAV, se está hablando de unos 550 millones. Urkullu pide compensar la exclusión del cuarto tramo con margen de deuda y déficit. No preocupa tanto lo que suceda este año, porque el desajuste se puede cubrir reordenando algunas partidas de los Presupuestos vascos, pero en la redacción del proyecto para el próximo año sí existen dificultades por la caída de la recaudación.



La apuesta por la deuda es clave para Urkullu en la medida en que la plantea como tercera vía frente a los recortes sociales o la subida de impuestos. Cree que Euskadi está facultada porque tiene las arcas saneadas, en déficit 0% desde 2017. Los grupos pueden pedir hoy en el Congreso que se tramite el decreto como proyecto de ley para incorporar cambios.

Por otro lado, el gabinete de Urkullu aprobó ayer en el Consejo de Gobierno los tres decretos con las tres últimas competencias pactadas con el Gobierno español (ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE, ejecución de la legislación de los productos farmacéuticos y prestaciones sanitarias del seguro escolar). Se descontarán cada año del Cupo 468.000 euros. Los decretos entrarán hoy en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. También hoy, se publicarán en el boletín del Estado.