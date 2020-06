El 16 de julio se celebrará el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus

El próximo 16 de julio se celebrará la ceremonia de estado de homenaje a las víctimas del coronavirus y a los servidores públicos que han luchado contra la pandemia, según ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la sesión de control del Congreso y en respuesta al líder del PP, Pablo Casado, Sánchez ha fijado esta fecha y también ha avanzado que el Rey presidirá este acto al que van a asistir, entre otros, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

También acudirán el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el alto representante exterior de la UE, Josep Borrell.

Tras conocer este anuncio el líder del PP ha recordado a Sánchez que no le preguntaba por este asunto y ha corregido al presidente en la cifra de fallecidos, al señalar que han sido 43.000 y no 27.000 como apuntan los datos oficiales.

Casado ha señalado que "nadie duda en todo el mundo" que la gestión del Gobierno en esta crisis "ha sido un fracaso" porque España tiene las "peores cifras de fallecidos, contagiados y parados".

Después ha apuntado que "las comparaciones son odiosas" para decir que por ejemplo en Italia el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas de su actuación, en Francia la Fiscalía actúa de oficio contra el Gobierno, en Finlandia cesan a un responsable por hacer un compra fallida de mascarillas o en Chile destituyen al ministro de Sanidad por cambiar el número de fallecidos.

"A pesar de todo", Casado ha asegurado que lleva "meses tendiendo la mano" y ofreciendo un "pacto sanitario Cajal", un marco legal ante rebrotes sin tener que recurrir a la alarma o un plan de choque para "reducir impuestos y burocracia o extender los ERTE hasta final de año".

El líder del PP ha increpado a Sánchez al señalar que "la crispación que vende su propaganda no es más que el eco del no es no" y la división que le imputa a los populares no es más que "la sombra de su propio Gobierno".

"Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente, no busque falsos culpables", le ha dicho Casado a Sánchez.

Antes de anunciar la fecha del homenaje, Sánchez ha lamentado en su respuesta a Casado que el líder del PP no quiera "tender la mano" y ha subrayado que durante todo el estado de alarma y ha subrayado que a lo largo de este tiempo se ha conseguido "evitar la destrucción de millones de puestos de trabajo y empresas", y se ha asistido a los colectivos más vulnerables.

Pero sobre todo, ha recalcado, se ha conseguido salvar la vida de 450.000 personas como consecuencia del confinamiento.

"Es cierto que no estamos todos", ha admitido el presidente, para acto seguido anunciar el homenaje del 16 de julio, al que según ha subrayado espera que acudan los representante de todas las fuerzas políticas.

Después, tras escuchar la réplica del líder del PP, Sánchez ha vuelto a hacerle la misma petición de otras semanas.

"Dos no se pelean si uno no quiere, dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere", ha insistido en decirle a Casado.

Y una vez más, el presidente le ha dicho al líder del PP que "si quiere unidad aquí tiene al Gobierno y si quiere bronca ahí tiene a la ultraderecha"