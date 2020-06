"Los que acusan a Urkullu de electoralismo están haciendo ya campaña"

Iñigo Iturrate ha explicado que el PNV no se plantea realizar una campaña electoral telemática. Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el jeltzale ha asegurado que "estamos ante una nueva normalidad y también ante una nueva forma de afrontar la campaña electoral. Encaramos la campaña con prudencia, por fases y analizando día a día la realidad sanitaria y social y económica".

El parlamentario ha reconocido que al PNV le hubiese gustado una campaña electoral más corta y ha lamentado que partidos que no eran partidarios de las elecciones, hayan rechazado reducir la duración de la campaña. "Cuando el PNV plantea algo, la oposición salta buscando un deseo oculto. La ley no permitía acortar la campaña y tampoco ha habido unanimidad en la oposición, a pesar de que paradójicamente no querían convocar elecciones y han hecho campaña durante la pandemia y utilizándola".

Iturrate también ha destacado que el PNV no quiere utilizar la pandemia en la campaña. "Urkullu no está en modo campaña sino gobernando y gestionando la crisis. Los que le acusan de electoralismo están haciendo actos de campaña" ha añadido.

Sobre los sondeos que auguran unos buenos resultados electorales para el PNV, Iturrate se ha mostrado cauto. "La mejor encuesta es la de la noche electoral. Lo demás son fotos fijas de mayo o menor calidad. No nos confiamos por lo que digan las encuestas". El coordinador de campaña de PNV dice que la actual coalición ha dado buenos resultados, pero destacando que hay otras mayorías alternativas. "Los ciudadanos elegirán quién dirigirá la reconstrucción y a partir de ahí, se establecerán mayorías que den estabilidad. La actual coalición ha dado buenos resultados, pero hay otras mayorías posibles".

Por último, Iturrate ve paradójico que la izquierda abertzale y Arnaldo Otegi den fuente de autoridad al informe de la CIA que vincula a Felipe González con la creación de los GAL. "El PNV reclama que se restablezcan los derechos de las víctimas del GAL y que se aclare lo ocurrido, algo que no hizo el proceso judicial" ha concluido el parlamentario jeltzale.