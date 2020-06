Ortuzar censura la "manipulación" de la oposición

Andoni Ortuzar, confiando en que la situación empieza a estar bajo control pese a "algunos disgustos y sobresaltos" por los rebrotes de esta semana, incidió en que llega el momento de evaluar los daños por el covid-19. "En vidas, en servicios públicos como la sanidad, la educación o el cuidado de mayores, en empleos y actividad económica, y es también tiempo de empezar a poner sobre la mesa soluciones", consideró el presidente del EBB, sin poner paños calientes a los datos que ofreció el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, "de manera valiente", advirtiendo de la losa que toca afrontar: una caída del PIB del 8,7%, 68.000 empleos menos y un aumento del paro en casi cuatro puntos. "Cifras descarnadas para un panorama duro". Para derrotar a la adversidad, Ortuzar apeló al "modelo PNV": "Desde el realismo, saber a qué nos tenemos que enfrentar y rápidamente ponerse manos a la obra".

El jeltzale reconoció que el temor y la incertidumbre se han apoderado de la calle estos meses. En este contexto, denunció que la oposición ha "traspasado barreras que no se debían haber franqueado: alarmismo, manipulación, jugar con la legítima inquietud de la gente para atacar al gobierno...". "Por fortuna no hemos llegado al nivel de Madrid y del Congreso", se consoló. Para el líder del EBB, la gestión del estado de alarma por parte del Gobierno de Sánchez, su "férreo mando único y la incapacidad de los partidos españoles para dialogar, no digamos ya acordar, han hecho que como partido hayamos vivido mucha tensión". "Una vez más hemos demostrado que hacemos política de otra manera y que sabemos distinguir cuándo hay que poner el interés general y hacer lo que la gente espera de nosotros", cerró.