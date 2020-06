Gasteiz "no merece una calle con el nombre de alguien corrupto como Juan Carlos I"

El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha confirmado que "está trabajando para, en las próximas semanas, decidir la forma de sustituir" el nombre del rey emérito de la avenida Juan Carlos I de la capital alavesa, para la que "ya tiene algunos nombres", porque "la ciudad no se merece una calle a ese señor, y no se puede tener en sus calles el nombre de alguien que ha sido corrupto". Asimismo ha afirmado que va a tratar de "consensuar el cambio", pero ha reiterado que "en Gasteiz no cabe que tengamos el nombre de una gran avenida a alguien que no ha sido un ejemplo, así de claro".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el también presidente de Eudel se ha referido así al posible cambio de denominación, ya barajado, tras conocerse este lunes que la fiscalía ha abierto una investigación en torno al supuesto cobro de comisiones por parte del Rey Emérito del proyecto del tren de alta velocidad a La Meca.

Urtaran ha confirmado "tener muy presente" esa sustitución y ha adelantado que, desde el Gobierno municipal, "ya están trabajando en cuál debe ser la forma de realizar ese cambio", para lo que tratará de consensuar la medida con el resto de la corporación.

Para Urtaran, Juan Carlos I no ha sido "un ejemplo, y tendrá que asumir las consecuencias de todo lo que no ha hecho de forma regular" porque, desde su punto de vista, "cuando se han cometido irregularidades, y no se ha defendido el interés general, sino el interés personal de uno, ese comportamiento tiene que tener consecuencias y unas responsabilidades que debe asumir".

MULTAS



Por otro lado, preguntado por la afirmación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, en el sentido de que, en su opinión, ni el 10% del millón de denuncias interpuestas en el Estado español desde que se decretó el estado de alarma acabarán finalmente en multas, Urtaran ha calificado que, de ser así, sería algo "desafortunado" porque supondría "no dar la suficiente consideración ni al trabajo de las diferentes policías durante el confinamiento ni al comportamiento ejemplar de la ciudadanía que sí ha cumplido con la ley".

Para Urtaran, "hay que respetar unas mínimas reglas de juego" y los que no han cumplido la ley "no se pueden ir de rositas y tienen que ser sancionados, porque, de no serlo, supondría una falta de consideración tanto a las policías como hacia el comportamiento ejemplar de la mayoría social que sí ha cumplido".

A juicio del alcalde jeltzale no es "afortunado" tratar de la misma forma a los que se han comportado con los que no han respetado el estado de alarma, "que tienen que ser sancionados".

Como presidente de Eudel, Urtaran ha exigido que los ayuntamientos sean tenidos en cuenta a la hora de repartir los fondos extraordinarios aprobados por la Unión Europea porque "vamos a jugar un papel importante en esta nueva situación y se debe respetar que tenemos que ser parte esencial en esta nueva normalidad y también ser partícipes de esta nueva recuperación, desde el ayuntamiento más grande, al más pequeño".

En cuanto a las limitaciones de aforo y las decisiones en torno a los cambios de fase, Urtaran ha afirmado su decisión de seguir solo las directrices del único mando en la salud, que es la autoridad sanitaria" y se ha mostrado partidario de "ir adaptándonos poco a poco desde la prudencia".