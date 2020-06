EITB plantea dos debates entre candidatos los días 2 y 7 de julio

No está del todo claro qué forma adoptará la campaña electoral de los partidos en plena crisis por el coronavirus, pero los medios de comunicación comienzan a realizar sus previsiones de trabajo para cubrir los mensajes con vistas a los comicios vascos del 12 de julio. En ese contexto, según ha podido saber DEIA, la radiotelevisión pública vasca, EITB, ha planteado ya la posibilidad de celebrar dos debates televisivos entre los candidatos. El primero de ellos tendría lugar el 2 de julio en euskera, y el segundo se celebraría el 7 de julio en castellano. Participarán los candidatos de los partidos con representación, incluido Equo, por decisión de la Junta Electoral. Equo se presentará en solitario tras el veto de Pablo Iglesias a que repitiera la coalición con Elkarrekin Podemos, pero no se le pueden plantear objeciones a la participación porque en esta legislatura ha tenido un escaño en el Parlamento Vasco, el de José Ramón Becerra.

Esta información, que es solo una propuesta por el momento, circula ya en el Consejo de Administración de EITB y no prejuzga que la campaña vaya a durar necesariamente dos semanas, aunque parece asumido que va a ser así y que su duración va a ser la clásica. En cualquier caso, en el supuesto de que se acortara a una semana, siempre quedaría la opción de que el debate del 2 de julio se celebrara sin que los candidatos pidieran de manera expresa el voto. Esa sería la única limitación, pero no tendría por qué cancelarse la emisión. Además, si el recorte de los días de mítines fuera menos acusado, podría incluso coincidir ese debate con la apertura de la campaña. Por lo visto, en estos momentos los únicos problemas que están surgiendo son de logística y agenda con algunos aspirantes de los partidos que tienen concertadas entrevistas que pueden solaparse con esas fechas, pero se está buscando una solución y es probable que el cronograma se mantenga.

mítines

Iñigo Urkullu (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Idoia Mendia (PSE), Carlos Iturgaiz (PP+C's), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) y José Ramón Becerra (Equo-Berdeak) se enfrentarán en dos debates televisivos al margen del combate dialéctico en los actos de campaña. Nadie se atreve a aventurar qué forma tendrán los mítines. En vista de las pegas que habían planteado EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP a las elecciones en julio, el PNV había propuesto acortar la campaña a una semana o diez días, y reconsiderar en paralelo el formato de los actos para no mantener a la ciudadanía ni a los candidatos en danza por las calles. PSE y Equo también plantearon acortarla. Pero el resto se opuso y llevó el debate al terreno del ahorro en los gastos de campaña. Nada apunta a que haya un acuerdo entre partidos. El PNV no ha dado señales de considerar esas propuestas porque cree que desvían el foco y que el mayor ahorro sería reducir la duración. El debate del gasto electoral es el más cómodo para partidos como el PP, que de por sí tendrán que realizar una inversión más modesta porque sus previsiones electorales no son halagüeñas y, si logran pocos escaños, les corresponderán menos subvenciones por representación parlamentaria.

Las indicaciones del departamento de Salud desaconsejan realizar repartos de folletos electorales a pie de calle porque se trata de evitar el contacto con las manos de otros ciudadanos. Pero, a partir de ahí, se desconoce qué limitaciones de aforo habrá en los eventos en esas fechas. Todo dependerá de la evolución de la pandemia. No obstante, parece asumido que la campaña no va a ser tan extraña como se pensaba hace unos meses, y los candidatos no estarán condenados a comunicarse solo a través de pantallas por videoconferencia. Con los ciudadanos ya en los bares y las playas, se prevé que haya mítines con aforo limitado y con el público sentado (guardando espacios libres entre sillas), pero los habrá.

voto por correo

Por otro lado, ayer se conoció que el voto por correo se ha multiplicado por diez en comparación con los comicios de 2016, según informó Efe recogiendo datos de las tres oficinas del censo. Un total de 33.325 electores han realizado el trámite, frente a los 3.837 que lo hicieron hace cuatro años. Según la agencia informativa, en estos primeros 16 días han pedido el voto por correo 21.395 electores de Bizkaia, frente a los 2.448 de hace cuatro años; 7.970 de Gipuzkoa (1.029 en 2016) y 3.960 de Araba (360 en las anteriores autonómicas). Todo se debe al virus y a que el propio Gobierno vasco ha promovido esta forma de participación para evitar las aglomeraciones, y para los colectivos más vulnerables. Además, roza el periodo vacacional.