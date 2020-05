Casado retoma en su guion a ETA

BILBAO – Desde PP y Vox el ataque contra el Gobierno de coalición fue directamente a la yugular. El líder popular, Pablo Casado, recurrió a la baza de ETA en su discurso y censuró al presidente español por "hacer ojitos" a la izquierda abertzale, "susurrándole su agradecimiento", cuando es un partido que "no ha condenado" los atentados de la banda armada. Sánchez afeó a quien encabeza la oposición de haber "dimitido de su responsabilidad de Estado, que es salvar vidas", y de elegir a la extrema derecha. "Ni tiene alternativa ni la ha tenido nunca", le afeó el socialista tras acusarle de utilizar "medias verdades" y argumentos bastante "excéntricos" para justificar su "no". Pero Casado siguió a lo suyo: "Está usted cada día más solo, más aislado y más débil. No ha estado a la altura con una respuesta eficaz al drama". Después de que Sánchez aludiera a los estudios en Derecho del líder del PP mientras explicaba los informes de la Abogacía del Estado que justifican seguir con el estado de alarma, Casado le recordó que se puede evitar con la legislación en vigor: "Aprenda un poco usted señor doctor en Economía".

Más extremista fue incluso el presidente de Vox, Santiago Abascal, que culpabilizó al Gobierno de los "miles" de muertos y haber provocado también la ruina de "millones" de ciudadanos con su gestión "criminal" de la crisis, amenazando a Sánchez con la cárcel; todo ello con el apoyo de C's, al que afeó su "equidistancia" como "bisagra" de un Ejecutivo "liberticida". El líder de la ultraderecha llamó a participar en la caravana de coches que se manifestará contra la gestión de Moncloa.

lastra se encara En este contexto, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se encaró con un diputado en el PP cuando cuestionó la labor en esta crisis del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. "¿Me estás amenazando?", le preguntó. El destinatario era el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, quien se revolvió cuando Lastra criticó a los populares por "jalear" las manifestaciones contra el Ejecutivo, así como la conducta de Casado y Ayuso. "Te vas a enterar" fueron las palabras que dirigió a la socialista según el republicano Gabriel Rufián.