Marcos De Quinto deja C´s por desacuerdo con el apoyo al estado de alarma

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha comunicado hoy a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, que ha decidido dejar la formación política por "diferencias con algunas decisiones", aunque las reconoce como "legítimas y democráticas". El anuncio se produce el mismo día en el que Cs ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para apoyar otra prórroga de 15 días al estado de alarma



Así lo ha expuesto en su cuenta de Twitter, donde desea lo mejor a Ciudadanos al seguir creuendo que "es un partido absolutamente necesario" en España.



De Quinto no explica exactamente qué decisiones del partido son las que le han motivado a dar este paso, pero lo ha anunciado unas horas después de que el Gobierno y la formación naranja anunciaran un acuerdo para que Ciudadanos apoye la prórroga del decreto de alarma. El diputado ya comunicó su malestar con la decisión de su partido de apoyar la anterior prórroga del decreto de alarma que llevó el Gobierno al Parlamento.





Esta mañana he informado a Inés Arrimadas de mi intención de dejar el partido por diferencias con algunas decisiones (las cuales reconozco legítimas y democráticas).

Deseo lo mejor a @CiudadanosCs pues sigo creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 19, 2020

, se ha mostrado apenado por la marcha del diputado Marcos de Quinto de Ciudadanos y ha lamentado que las "discrepancias" se resuelvan con abandonos en el partido.. Siempre he creído que un partido liberal debe ser capaz de acoger voces distintas", ha señalado Igea en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. El vicepresidente autonómico ha recordado que él "no estaba de acuerdo en muchas cosas" de Ciudadanos, pero lo manifestaba públicamente y se quedaba en la formación.. No creo que un partido deba ser monolítico", ha asegurado Igea, quien ha manifestado que no está "contento" si en el partido "se resuelven las discrepancias mediante el abandono y la expulsión". "Yo no estoy contento, sea quien sea", ha lamentado.