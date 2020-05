Marlaska insta a los partidos a cumplir con el estado de alarma

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió ayer a los responsables de los partidos políticos que no hagan un llamamiento "a otra cosa que no sea a cumplir la normativa propia de esta situación excepcional extraordinaria que vivimos y que tanto está exigiendo del conjunto de la ciudadanía". Grande-Marlaska se manifestaba así en la Cadena Ser al ser preguntado por las protestas de los vecinos del barrio de Salamanca en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez, concentraciones alentadas por Vox y PP y, de una manera especial, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, Díaz Ayuso, defiende que los ciudadanos puedan salir "libremente a manifestarse aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle". "Esperen a que la gente salga a la calle porque lo de Núñez de Balboa será una broma", aseguró Marlaska.

Preguntado sobre si con sus palabras se refería a Ayuso, el ministro del Interior contestó que no quería entrar en polémicas, pero que creía que la sociedad lo que está pidiendo a los políticos es "estar a la altura de ellos". Por eso, insistió en pedir "a todos que cumplan la normativa, que es una cuestión de salud pública". "Todos podemos ejercer nuestro derechos y libertades fundamentales, pero últimamente no estoy oyendo hablar del derecho a la salud pública", afirmó el ministro, que señaló que no hay ningún derecho o libertad fundamental, que se encuentre suspendido en virtud del estado de alarma.

Para el responsable de Interior, la protesta es legítima y positiva contra la actuación del Gobierno y avaló que se pueda llevar a cabo, pero eso sí, "sin poner en riesgo otros derechos fundamentales como la de la salud de los ciudadanos". Además, señaló que Interior no mantiene dispositivos policiales "en calles y barrios en concreto" y que lo que hace es garantizar que la salud de los ciudadanos "no se ponga en riesgo". Asimismo, afirmó que no tienen "ningún dato concreto objetivo que determine quién puede estar detrás de estas protestas".

Cuarentena

Grande-Marlaska se refirió también a la cuarentena obligatoria para todos los viajeros extranjeros que lleguen al Estado español. Por un periodo de catorce días estas personas que lleguen a España solo podrán salir para ir a comprar o para ir al médico, siempre con mascarilla.

El ministro del Interior recordó que será Sanidad Exterior la encargada de hacer el seguimiento a estos ciudadanos para comprobar que cumplen la cuarentena y, además, aseguró que desde hace unos días ya se toma la temperatura a todos los ciudadanos que llegan a España.

Asimismo, Grande-Marlaska señaló que "no hay malestar con las autoridades de Francia por exigir la cuarentena a los que entren en España", ya que consideró que la reciprocidad entre países tiene sentido en la lógica de los que comparten frontera.