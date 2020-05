Arrimadas se acerca a Sánchez pero le da a elegir entre C's o ERC

Después de que Ciudadanos (C's) diera oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez votando a favor de la última prórroga del estado de alarma, la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, dio ayer otro paso y se ofreció a "hablar" con el Ejecutivo socialista. Esta oferta de acercamiento tiene, sin embargo, una condición, ya que, aunque no lo explicitó de una manera concreta, Arrimadas dejó entrever que Sánchez debe elegir entre Ciudadanos o ERC, un partido que, según señaló, "nunca da nada gratis". Arrimadas realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a Telecinco.

Además, paradójicamente, las declaraciones de Arrimadas se produjeron el mismo día que mantuvo una reunión con Pablo Casado para analizar la marcha de los acuerdos entre PP y C's en Andalucía y Madrid, además de la coalición en Euskadi de cara a la próxima convocatoria electoral.

La presidenta de la formación naranja se mostró muy crítica con el nuevo acercamiento del Ejecutivo a ERC después de que los republicanos le dieran la espalda en el Congreso a la prórroga del estado de alarma. "Es una mala noticia que el Gobierno dependa de los partidos nacionalistas, pero está claro que si lo hace es porque Sánchez quiere", aseguró, antes de ofrecer a su partido. "Todo lo que Ciudadanos pueda hacer para evitar que ERC o Podemos marquen el rumbo del país, será positivo", explicó.

Con respecto a la posibilidad de un nuevo apoyo al estado de alarma, Arrimadas indicó que Pedro Sánchez no le ha comunicado que quiera prorrogarlo por un mes, aclarando que de hacerse, debería ser solo por 15 días y explicando muy bien las razones. "El Gobierno no está dando explicaciones públicas de lo que va a hacer y a mí Pedro Sánchez no me ha pedido 30 días. Yo creo que si se hace, debería ser de 15 días y explicando muy bien las condiciones. Yo no voy a dar más explicaciones que el propio Gobierno y luego los demás decidiremos y nos posicionamos", aseguró.

Con respecto a los acuerdos con el PP, la presidenta de C's consideró vigente el acuerdo al que llegó con los populares para ir juntos en las próximas elecciones autonómicas vascas. Además, y pese a la palpable tensión en el gobierno de coalición en Madrid, Arrimadas afirmó que "los gobiernos de coalición entre ciudadanos y el PP están funcionando muy bien". Además, restó importancia a la polémica surgida por los apartamentos que ocupa la presidenta de la comunidad de Madrid. "Yo no me meto en dónde vive la señora Díaz Ayuso porque por los documentos presentados veo que esto no le ha supuesto ningún tipo de gastos a los madrileños", señaló.

Casado confía en arrimadas

Mientras Arrimadas se ofrecía a "hablar" con el Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado, aseguraba que tiene una relación de confianza mutua con su homóloga en Ciudadanos, defendía la estabilidad de los pactos territoriales entre ambos partidos y recordaba que concurrirán juntos a las próximas elecciones vascas.

Esta toma de posición del líder de los populares se produce tras el acuerdo de Ciudadanos con el Gobierno de Pedro Sánchez para apoyar la última prórroga del estado de alarma, mientras el PP optó por la abstención como paso previo al voto en contra si se vuelve a plantear otra ampliación. Casado aseguró que la diferente postura mantenida con respecto al estado de alarma no afecta al buen funcionamiento de los pactos entre el PP y C's en Andalucía, Murcia, Castilla y León y "decenas" de municipios. Asimismo, Casado dejó claro que son acuerdos de legislatura "sólidos" y que es lo mismo que manifiesta también Arrimadas. "Comparto sus palabras cuando afirma que son coaliciones fuertes", apuntó.

"Estamos siendo capaces de ser útiles a los ciudadanos, bajando impuestos, mejorando la Sanidad, la Educación, los servicios sociales, reactivando la economía", aseguró Casado, que ahondó en la "excelente" relación que mantiene con Arrimadas, "para seguir trabajando por todos los españoles".