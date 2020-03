Los vascos premian al Gobierno y refuerzan con una mayoría absoluta a PNV y PSE

bilbao – No son ni una ni dos. Tras el Sociómetro del Gobierno vasco publicado ayer, ya son tres las encuestas que apuntan a un reforzamiento del PNV y el PSE, los partidos actualmente al frente del Gobierno vasco, hasta el punto de que alcanzarían la mayoría absoluta que no tienen ahora en el Parlamento. Todos los sondeos coinciden en ese punto, por un lado, por la salud de los jeltzales, que vuelven a ganar y demuestran que aún tienen margen de crecimiento pese a encontrarse ya en cotas altas. En el Sociómetro, pasan de los 28 escaños actuales hasta los 29 para las próximas elecciones vascas del 5 de abril. No obstante, no es un resultado tan espectacular como el que auguraban los sondeos del EITB Focus, de 32 o 31 escaños. También es llamativa la remontada de los socialistas, que son los que más crecen porque venían de una debacle electoral en 2016 y ahora recuperan el pulso a lomos del efecto Sánchez, y arañando algo de voto de Podemos. El PSE pasa de sus 9 asientos actuales hasta los 12, y se afianza en la tercera plaza superando a Elkarrekin Podemos. Nadie logra mejorar tanto sus posiciones. Además, el PNV mantiene la distancia con EH Bildu, que se consolida como segunda fuerza, pero lejos de disputar la hegemonía. La coalición abertzale crece, pero lo hace en la misma medida que el PNV, en un escaño, y la fotografía se mantiene inalterable: los siguen separando los mismos diez escaños que en 2016. EH Bildu sube de 18 hasta los 19, sin llegar a rentabilizar los momentos críticos que ha vivido el Gobierno con la crisis del derrumbe en el vertedero de Zaldibar. El PNV sigue mostrando una salud de hierro pese a esos delicados momentos, y se le abre la oportunidad de gobernar con mayoría absoluta y agilizar la aprobación de los Presupuestos y reformas clave como la RGI.

El Sociómetro se realizó entre los días 18 y 26 de febrero. También se realizó tras la debacle del PP de la CAV, que se ha visto desautorizado por Madrid al imponerle los términos de la coalición con Ciudadanos y la candidatura del duro Carlos Iturgaiz, lo que provocó la dimisión de Alfonso Alonso. Los vascos siguen penalizando a los partidos divididos, y el PP, en coalición con un C's que además le plantea contradicciones en el discurso por su cruzada pasada contra el Concierto Económico, se hunde desde los 9 escaños hasta los 7, en la última plaza y en una posición de irrelevancia para cualquier alianza porque no ayuda a nadie a sumar mayoría absoluta. Además, en puridad, solo 5 de los escaños son del PP, y los otros dos son de C's.

El sondeo, por el contrario, se realizó antes de que estallara la crisis en Podemos Euskadi, con la dimisión de Lander Martínez y la candidatura de Miren Gorrotxategi. Aun así, ya pintan bastos en esta encuesta: Elkarrekin Podemos-IU, ya sin Equo, cae desde los 11 escaños hasta 8. Gorrotxategi ha intentado meter a Podemos en la precampaña agitando la alianza de izquierdas con el PSE y Bildu, una fórmula inverosímil en el corto plazo, aunque en la encuesta suma mayoría absoluta. En cualquier caso, la suma PNV-PSE supera en dos escaños a una alternativa de las tres izquierdas. Por otro lado, la ultraderecha de Vox se quedaría fuera, al contrario de lo que auguraba el último EITB Focus, que dejaba abierta esa posibilidad. Al margen de este reparto general, las principales novedades son la pugna entre el PNV y EH Bildu en Gipuzkoa, el territorio donde ambos ganan un escaño; la remontada del PSE en Araba, donde empata a cinco asientos con la izquierda abertzale; y el escaño que arrebata el PSE a Elkarrekin Podemos en Bizkaia.

por territorios La encuesta refleja la victoria del PNV en los tres territorios. El escaño que gana lo consigue por Gipuzkoa, donde también lo logra la coalición de Maddalen Iriarte. En ese territorio, la pugna es más estrecha de lo que auguraban otros sondeos. El PNV logra 10 escaños y un 36,5% del voto, frente a los 9 de EH Bildu y el 31,6% de respaldos de la coalición abertzale, una distancia prudencial pero que tampoco es planetaria y seguramente abonará la polarización ya de por sí habitual en ese territorio. El PSE se sitúa muy lejos en la tercera posición, con los mismos tres escaños que en 2016 y un 14% de voto. Elkarrekin Podemos-IU se queda con dos escaños tras perder uno, y un 10,2% de voto. PP+C's pasa de los dos de 2016 a quedarse con solo uno.

Otro territorio con novedades es Araba. El PSE remonta de manera contundente y disputa, incluso, la segunda plaza a Bildu, con quien empata a cinco escaños y solo le separa medio punto de voto. Superar a la coalición sería una victoria simbólica para los socialistas. El PNV sigue ganando con los 8 escaños que ya tiene ahora, y con un 29,9% de voto. En este territorio, donde se presenta Iñigo Urkullu liderando la plancha jeltzale, nadie hace sombra a su primera posición. Sus competidores se sitúan a más de diez puntos de distancia. La pugna entre el PSE y EH Bildu es de infarto: la lidera la coalición abertzale con un 18,5% de voto y 5 escaños, los mismos que un PSE que le pisa los talones con un 18% de voto y que logra dos escaños más que en 2016. PP+C's lograría cuatro representantes, de los cuales uno es de la formación naranja. Con esta marca, el exdelegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, entraría en el Parlamento. Este es el territorio donde mejor aguanta el tipo el PP, que solo pierde un escaño y logra un 15,7% de voto. Elkarrekin Podemos se queda más descolgada, con un 12,8% y 3 escaños. Vox no lograría entrar pese a su 2,8% de voto.

Bizkaia vuelve a ser el territorio más previsible, y el único cambio con respecto a 2016 es el escaño que le quita el PSE a Elkarrekin Podemos. El PNV vuelve a lograr 11 asientos, con un 43,3% de voto, y duplicando de largo los 5 de EH Bildu, con un 18,9% de voto. El PSE arrebata la tercera plaza a Elkarrekin Podemos con 4 escaños, y deja a la coalición de izquierdas con 3. PP+C's mantiene los dos escaños de los populares, aunque esta vez uno de ellos es de Ciudadanos, de su portavoz Luis Gordillo.

En esta encuesta, el PNV no logra el reto de los 31 escaños (uno más por cada territorio) que se ha fijado en precampaña, aunque sí desborda con sus socios del PSE la mayoría absoluta, con 41 escaños frente a los 38 necesarios. En 2016 se quedaron a las puertas, con 37.

LAs claves

Gobierno

pnv y pse. Si jeltzales y socialistas decidieran repetir su alianza, desbordarían la mayoría absoluta que ahora no tienen, porque en 2016 se quedaron con 37 escaños, uno por debajo de la meta. La encuesta refuerza al PNV con un escaño más, y el PSE es el que más crece, con tres parlamentarios más, impulsado por el 'efecto Sánchez' y arañando voto a Podemos. Además, partía de unos resultados muy bajos en 2016.

Oposición

bildu como líder. EH Bildu mejora y escala un escaño hasta los 19, pero no es suficiente para recortar distancias con el PNV, que sube en la misma medida.

Novedades

gipuzkoa y araba. Los puntos de interés son la pugna PNV-Bildu en Gipuzkoa, y el empate a cinco escaños del PSE y Bildu en Araba.

Ficha técnica

1.750 entrevistas. La recogida de información se realizó entre el 18 y el 26 de febrero, después del derrumbe de Zaldibar y la crisis del PP. Se realizaron 1.750 entrevistas. El nivel de confianza es del 95,5%.