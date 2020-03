El PNV reprocha a Bildu que pacte en Madrid y no en la CAV

bilbao - Los esfuerzos de la izquierda abertzale por hacer sombra al PNV en Madrid y disputarle la centralidad en los acuerdos con el Gobierno español están recibiendo una respuesta contundente por boca de los jeltzales. El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, acusó ayer a la izquierda abertzale de no haber priorizado nunca los intereses de la sociedad vasca porque, por un lado, dio acompañamiento a una estrategia político-militar que causó décadas de sufrimiento en Euskadi y, por otra, su giro a favor de los acuerdos se limita a facilitar la aprobación de medidas en Madrid, pero no alcanza a la comunidad autónoma vasca, donde no ha dado vía libre a ningún presupuesto del Gobierno de Urkullu. Se da la circunstancia de que el último pacto presupuestario en la comunidad autónoma vasca lo firmaron PNV, PSE y Podemos, todos ellos actores relevantes también en Madrid y en Nafarroa, dos plazas donde EH Bildu sí ha abierto su mano. "Nunca ha priorizado los intereses de este país", lanzó Bildarratz en Onda Vasca.

EH Bildu siguió dando publicidad ayer a su abstención en la votación del techo de gasto del Gobierno español de Pedro Sánchez y, con el arrope de varios alcaldes, presentó como un hito el compromiso de la ministra Montero de ofrecer un mayor margen de gasto a los ayuntamientos con las cuentas saneadas, aunque este compromiso ya lo había adelantado días antes la ministra y no ha tenido el eco que esperaba la izquierda abertzale. El debate ha entrado de lleno en la precampaña de las elecciones vascas del 5 de abril, y el PNV cree que la izquierda abertzale se ha incorporado a la estrategia de utilidad en Madrid tras haber criticado a los jeltzales durante décadas. La izquierda abertzale ha tenido una presencia intermitente en el Congreso de los Diputados y ha deslegitimado la estrategia del PNV con el argumento de que vendía barato su apoyo. Joseba Agirretxea habló de "PNVización de EH Bildu", y los jeltzales han dejado caer que el único objetivo de la izquierda abertzale es vestir ahora el traje de la moderación mientras practica lo contrario en la comunidad autónoma, y arrimarse a los socialistas en Madrid para conseguir una solución para los presos de ETA.

Bildarratz dijo que la izquierda abertzale "nunca ha priorizado los intereses de este país" por las décadas de violencia y la "estrategia político-militar que era totalmente contraria a los intereses de la sociedad vasca", y añadió que ahora también "son sus propios intereses los que están priorizando". "Y, además, parece que la izquierda abertzale adopta decisiones con mayor facilidad en Madrid que aquí. Me parece muy bien que se abstenga en el techo de gasto, pero aquí, con el lehendakari Urkullu, no se ha querido sentar a negociar los Presupuestos vascos. En Nafarroa ha posibilitado los Presupuestos con su abstención, y aquí no se ha querido ni sentar a negociar. ¿Dónde están los intereses de los vascos? Desde que existe la izquierda abertzale, ha estado por encima su interés partidista", sentenció. La negociación entre el Gobierno vasco y Bildu sobre las Cuentas para 2019 fracasó y, para las de 2020, la coalición planteó las mismas demandas que habían malogrado el pacto un año antes.

Bildu, por su parte, presentó ayer como un "hito" el compromiso del Gobierno español para flexibilizar el gasto local. Matute y Aizpurua anunciaron su intención de dar continuidad a su estrategia: "EH Bildu seguirá trabajando para aprovechar esta oportunidad histórica".