Subastan una escultura de Jeff Koons por más de 11,7 millones de euros a beneficio de Ucrania

La escultura 'Balloon Monkey (Magenta)', de Jeff Koons, ha sido subastada este lunes en Londres por 10.136.500 libras (unos 11.767.000 euros), cantidad que se destinará ahora a la ayuda humanitaria en Ucrania. La casa de subastas Christie's ha acogido la venta de la figura donada por el empresario y filántropo ucraniano Victor Pinchuk y su esposa Olena, una obra que ha estado expuesta desde el 14 de junio en el St James's Square de Londres.



En concreto, lo recaudado con la venta de esta escultura servirá para para cubrir gastos de prótesis, tratamiento médico y rehabilitación urgentes de civiles y soldados afectados por la guerra. La directora de Arte Contemporáneo de Christie's Europa, Katharine Arnold, ha asegurado sentirse "honrada" por haber trabajado con los Pinchuk en la venta de la escultura y ha lamentado la "devastación" de Ucrania.



Sobre la figura, ha destacado que se trata de la pieza más grande y última de la célebre serie de animales con globos de Koons, y se erige como un "brillante símbolo de solidaridad". "Nos recuerda que el curso ordinario de la vida y sus sencillos placeres están ausentes de las vidas de quienes viven la guerra", ha apostillado.





