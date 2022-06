Cuatro años de cárcel por espiar para Rusia en EEUU

El mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido en febrero de 2020 bajo la acusación de espiar en Estados Unidos para el Gobierno de Rusia, fue condenado a cuatro años de cárcel en un tribunal de Miami (Florida), informó este miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU.



Cabrera Fuentes, quien según el expediente era un investigador ocupacional en el Centro Nacional de Salud en Singapur, donde reside, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando tenía previsto viajar a México.





Man Who Acted as Russian Agent Sentenced to Federal Prison Termhttps://t.co/yjYXYGKggW