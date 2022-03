Trump le retira su apoyo a un candidato al Senado

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este miércoles que retira su apoyo al representante republicano y candidato al Senado por Alabama, Morrison 'Mo' Brooks, en las elecciones de noviembre de este año por no seguir sus teorías sobre el fraude electoral que insiste se produjo en las presidenciales de 2020 en las que salió derrotado frente a Joe Biden.



"'Mo' Brooks de Alabama cometió recientemente un horrible error cuando se 'despertó' y afirmó, refiriéndose a la estafa de las elecciones presidenciales de 2020: 'Deja eso atrás, deja eso atrás'. Por la presente, retiro mi apoyo a 'Mo' Brooks para el Senado", ha justificado el expresidente en un comunicado.



El divorcio entre ambos viene de lejos como quedó reflejado en una entrevista la semana pasada al 'Washington Examiner' en la que calificaba a Brooks de "decepcionante", mientras que desde el círculo cercano a Trump, el enfado viene también por el poco dinero que está recaudando para la campaña.



"No es solo el asunto del fraude electoral lo que ha enfadado a Trump. 'Mo' es un holgazán. No está recaudando dinero y para Trump eso es una señal de que no está trabajando duro. Como resultado, 'Mo' se ha quedado atrás en las encuestas", ha explicado uno de los asesores del expresidente, informa la NBC.

"What happened with the elections in 2020–I'll say what I've said many times before–in my judgment if only lawful votes cast by eligible American citizens were counted, Donald Trump won the Electoral College." –@RepMoBrooks on @Firebrand_Podhttps://t.co/04iU3URIkM pic.twitter.com/bhu9WZtbw9