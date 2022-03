La FAO alerta de "graves riesgos" para la seguridad alimentaria por la guerra en Ucrania

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha alertado este lunes de que la guerra en Ucrania entraña "graves riesgos" para la seguridad alimentaria a nivel global debido al "papel fundamental" que juegan tanto Rusia como Ucrania en la producción y el suministro de alimentos.



En el año 2021, Rusia, Ucrania, o ambos, figuraron entre los principales exportadores mundiales de trigo, maíz, colza, semillas de girasol y aceite de girasol, mientras que Rusia también se situó como el principal exportador mundial de fertilizantes nitrogenados y el segundo proveedor de potasio y fósforo.



En concreto, Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania es el quinto. Juntos, proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz, lo que representa más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. Además, cerca de 50 países depende de ellos al ser el origen de un 30% o más de sus importaciones de trigo.





The war in Ukraine has put the lives & livelihoods of millions at risk, including farmers.



The coming weeks will be critical for food producers & all efforts should be made to protect harvests & livestock.



Short- & long-term #FoodSecurity depend on it: https://t.co/SToi8kX43A