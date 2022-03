Alertan de una posible crisis de hambre a nivel mundial sin precedentes

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha trasladado este viernes su preocupación por el recrudecimiento del conflicto en Ucrania y ha alertado de que "las balas y las bombas" en el este de Europa podrían acarrear una crisis de hambre a nivel mundial "más allá" de lo visto hasta ahora.



"En un año en el que el mundo se enfrenta a un nivel de hambre sin precedentes, es trágico ver cómo el hambre asoma la cabeza en lo que durante mucho tiempo ha sido el granero de Europa", ha lamentado el director ejecutivo del PMA, David Beasley.



El PMA ha emitido un comunicado en el que remarca que, ante los informes de "grave escasez de alimentos y agua" en Kiev y Járkov -la capital y la segunda ciudad más grande del país, respectivamente-, se han puesto en marcha operaciones y centros de abastecimiento en los países vecinos para facilitar la entrega de asistencia alimentaria al país y ayudar a los refugiados que huyen del conflicto.





"This is not just a crisis inside Ukraine. This is going to affect supply chains, and particularly the cost of food," said @WFPChief during a visit to a staging hub set up by @WFP on the Polish-Ukrainian border. pic.twitter.com/NKuulQ0CNK