Ucrania pide ayuda para "detener a Putin" y frenar la invasión

Ucrania ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para crear una coalición "anti-Putin" que, -con sanciones "devastadoras" y apoyo militar y financiero-, le ayude a frenar el ataque a gran escala lanzado este jueves por el presidente ruso en su territorio, ante el que promete defenderse hasta vencer.



"Llamo a detener inmediatamente a Putin, la guerra en contra de Ucrania y del mundo. Armemos una coalición anti-Putin. Sanciones inmediatas, ayuda militar y financiera de Ucrania. Cierre del espacio aéreo. El mundo debe forzar a Rusia a la paz", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en su cuenta de Twitter.



En términos similares, su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, reclamó la imposición de "sanciones devastadoras" a Rusia para aislarla "en todos los formatos".





Talked to @POTUS , @OlafScholz , @eucopresident , @AndrzejDuda , @BorisJohnson . Urge to stop Putin, war against ???? & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to ????! Close the airspace! The world must force ???? into peace

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.