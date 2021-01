Twitter y Facebook bloquean las cuentas de Trump

La compañía de red social Twitter ha bloqueado temporalmente este jueves la cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; su principal medio de comunicación, y ha amenazado con suspenderle de manera permanente tras semanas de mensajes en los que ha disputado sin fundamento el resultado de las elecciones y alentado a sus seguidores a repudiar los comicios en una iniciativa que ha culminado con el asalto de este miércoles de sus partidarios al Capitolio.



Twitter ha borrado, sobre todo, un vídeo en el que el presidente llamaba a sus partidarios a cesar la violencia con un mensaje que no solo no condenaba sin paliativos los incidentes, sino que parecía elogiar a sus simpatizantes, a los que describió como gente "muy especial" al tiempo que redoblaba sus acusaciones sobre el infundado fraude electoral y depositaba la culpa en "otras personas", sin especificar.



Este mensaje de Trump también ha sido retirado en Facebook, que ha optado por cancelar temporalmente el perfil que el presidente Trump tiene en esta red social durante las próximas 24 horas, debido a "dos violaciones" de sus políticas, "lo que significa que perderá la capacidad de publicar en la plataforma durante ese tiempo".



El vicepresidente de integridad de Facebook, Guy Rosen, ha explicado en Twitter que ante esta "situación de emergencia" están tomando "las medidas de emergencia apropiadas, incluida la eliminación del video del presidente Trump".





This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence.