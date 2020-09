Un juzgado anula el confinamiento de Benigànim ordenado por la Generalitat valenciana

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de València ha anulado el decreto de la Generalitat que imponía el confinamiento durante 14 días a la localidad valenciana de Benigànim ante el avance de los contagios por coronavirus, según ha informado el TSJCV.

Según se recoge en el auto, la Fiscalía ha informado desfavorablemente a la medida sanitaria porque los informes aportados para su ratificación se circunscriben al incremento de contagios detectados en las últimas semanas en esta población, pero no constan datos de ingresos hospitalarios y de mortalidad.

El juzgado coincide en que la medida "no resulta proporcional ni necesaria". "No supera el juicio de proporcionalidad, en cuanto el sacrificio de derechos fundamentales primarios y el incremento del deterioro económico ya producido durante la etapa más grave de la pandemia no se justifica por la gravedad de la situación actual, que no está acreditada", recoge el auto.

Asimismo, tampoco "supera el juicio de necesidad", ya que se pueden obtener "idénticos resultados mediante el aislamiento de las personas y dependencias ya identificadas".

En esta línea, la resolución recuerda que el confinamiento de Benigànim incluye medidas "incluso más gravosas para la población" que las dispuestas por el RD463/20 de declaración del Estado de Alarma como el cierre de los lugares de culto. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Conselleria de Sanidad decidió ayer confinar al municipio valenciano de Benigànim durante 14 días naturales por el incremento de casos de COVID-19 en la última semana, con lo que suspendió la actividad educativa presencial y cerró centros de tercera edad, gimnasios y restauración.

La medida excepcional responde a un incremento exponencial de la incidencia de la enfermedad, que ha pasado de ser de 34,24 por cada 100.000 habitantes en la semana que finalizó el 16 de agosto, a una incidencia de 994,46 en los últimos siete días, en los que se ha producido la pérdida de trazabilidad de los casos, según informó ayer Sanidad.