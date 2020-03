Osakideza ha realizado 3.500 test del coronavirus

Osakideza ha realizado hasta ahora en Euskadi 3.500 test para la determinación del coronavirus, lo que supone en torno a 1.270 pruebas por millón de habitantes, frente a la media de pruebas que se realiza en el conjunto de Europa, que es de unas 350 pruebas por millón de habitantes, según ha informado la consejera de Salud, Nekane Murga, en rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno vasco.



Murga ha destacado que este pasado lunes "se realizó un número de pruebas similar, o incluso algo superior, a las realizadas durante todas las semanas anteriores".



Según ha precisado, "dado que en este momento hay más personas con síntomas, estamos priorizando aquellas personas que puedan tener más riesgo, aquellas que pueden tener una enfermedad más grave o pertenecer a aquellos grupos que sabemos que tenemos que tener mas cuidados con ellos".



La consejera ha insistido en que, "en este momento, la realización de pruebas se ajusta a este criterio de priorizar grupos vulnerables y también profesionales sanitarios para garantizar que si empiezan con síntomas no puedan ser un vehículo de transmisión hacia los pacientes".





RED PRIVADA



TELEFONO CONSEJO SANITARIO

Por otro lado, la consejera de Salud ha precisado que, en este momento, el"no está utilizando la red privada para derivar pacientes con", aunque "tenemos sus planes de contingencia y conocemos también el personal y lo que pueden aportar".Nekane Murga ha dicho que están "valorando los recursos del conjunto de Euskadi", pero ha añadido que, "en este momento Osakidetza, que tiene una, ha adaptado sus recursos para dar la respuesta".En ese sentido, ha destacado que "hace semanas" que Osakidetza se está "reorganizando para aquellas situaciones dependientes del coronavirus hacerlas con mayor garantía".En relación a que en Euskadi los casos de contagios aumentan a menor ritmo que en el resto del Estado, Murga ha dicho que "no debemos precipitarnos" ante estos datos, aunque "sí que nos da esperanza y nos hace pensar que estamos yendo por el buen camino ver esta estabilización en el número de nuevos casos". En ese sentido, ha insistido en que no se están realizando "menos pruebas", sino que "estamos realizando incluso ayer más que en los días anteriores".Preguntada si hay quirófanos suficientes en los hospitales vascos para atender urgencias no relacionadas con el Covid-19, ha explicado que los quirófanos con los que cuenta Osakidetza, "y sobre todo para casos no relacionados con el Covid-19 son suficientes, como se demuestra en el día a día".No obstante, ha dicho que, en este momento, están evaluando "aquellas cirugías que pueden ser demorables", porque consideran que "una persona no debe correr el riesgo de operarse de algo en este momento en el que existe una pandemia, y no debe trasladarse ni él ni sus familiares".En cuanto al teléfono habilitado para atender las consultas de los ciudadanos sobre el coronavirus, Murga ha indicado que desde el 26 de febrero el Consejo Sanitario ha recibido cerca de 50.000 llamadas, y "se ha triplicado en todos los turnos el número de personas que atienden este teléfono".Las enfermeras del Consejo Sanitario que atienden el teléfono trabajan con la historia clínica, protocolos y coordinadas con la red asistencial tanto de atención primaria, emergencias y hospitalaria, ha explicado Murga, para añadir que, "desde hoy se está implantando un call center adicional con 42 personas que van a realizar la distribución de llamadas para identificar cuáles deben ser atendidas por profesionales específicos y cuáles pueden ser respondidos por otros".También ha resaltado que hay centros de salud, fundamentalmente en Vitoria, que "están dando respuesta a la atención de personas con síntomas respiratorios", por lo que ha recomendado a los vitorianos que llamen a su centro de salud, "donde un profesional adaptará la respuesta que necesiten".

Además, la consejera de Salud ha pedido a las personas jóvenes "con poca sintomatología esperen y valoren el llamar y la utilización de recursos".