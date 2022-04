Cuatro letras a María Jamardo

INDECENTE presunta periodista y tertuliera de Telecinco: Me pongo a la inmensa cola de los que sentimos el más absoluto de los desprecios hacia usted después de su regüeldo cavernario sobre la mención del presidente ucraniano Zelenski al bombardeo de Gernika. "Ni el que bombardeaba era malo, ni los bombardeados eran tan buenos", rebuznó ante las cámaras y los micrófonos de la que se autotitulaba cadena amiga. O sea, que según usted, los nazis de la Legión Cóndor no eran malos, y en cambio, no eran tan buenos los anónimos ciudadanos masacrados por sus bombas. Se autorretrata como una tipeja sin principios, pero también deja con las posaderas al aire a los responsables del canal que le paga por vomitar su odio y su ignorancia.