Cuatro letras a...Alberto Iglesias

GRANDIOSO músico: Pues parece que a la cuarta tampoco ha ido la vencida. Otra vez se queda sin Oscar. No tengo los conocimientos técnicos ni el criterio estético para juzgar si el trabajo de Hans Zimmer para Dune es mejor que el suyo para Madres paralelas. Pero como no puedo evitar barrer para casa, albergo la convicción de que habría sido muy justo que en esta ocasión sí se trajera la estatuilla a casa... incluso aunque nos hubieran birlado el momento televisivo por esa estúpida, arbitraria e insultante decisión de la Academia de no ofrecer en directo las "categorías de baja audiencia". Una lástima todo. Mientras, nos quedamos con su enorme trabajo, su sencillez... y esa camiseta de Hondarribia Arraun Elkartea que lució en la víspera.