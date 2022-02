Cuatro letras a Novak Djokovic

CANSINO narcisista e icono del negacionismo cuñadil: De lo suyo gasta cuando anuncia que renunciará a todos los torneos en los que le exijan el certificado de vacunación. Bien pudo haber empezado por ahí hace un mes cuando montó un cirio del quince en Australia. Prefirió, sin embargo, hacerse la víctima ofendida y mentir vilmente sobre un covid pasado que no fue capaz de acreditar. Ahora, por lo menos, dice no tener nada contra las vacunas, lo cual es casi un punto y casi un set para usted, aunque sea tardío. Aunque siga siendo una postura insolidaria respecto a sus congéneres, está usted en todo su derecho de no vacunarse si, como parece, es capaz de asumir las consecuencias. Sobra, eso sí, que pretenda pasar por mártir.