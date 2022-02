Cuatro letras a...José Félix Tezanos

CONTUMAZ e inasequible al desaliento pifiador de vaticinios electorales: Me quito el cráneo ante usted después de su enésima anchoa demoscópica. Si lo de las autonómicas en Catalunya y Madrid fue de escopeta de caseta de feria, lo de Castilla y León es directamente inenarrable. Ya ve en qué se ha quedado su pronosticada holgada victoria del PSOE. No hablemos de los 5 o 6 escaños que le otorgaba a Vox, que han sido más del doble en el recuento real. Lo tremendo es que pese a semejante currículum de cantadas (o sea, de autocantadas a beneficio del patrón), seguirá tomándonos el pelo a cargo del erario. Y, cierto, la culpa no es realmente suya sino de quienes le consienten todos sus desvergonzados apaños disfrazados de sondeos.