Cuatro letras a... R. Martín Villa

ALIVIADO (imagino) ex responsable de la maquinaria represiva del primer posfranquismo: Parece que la Justicia argentina ha estimado su recurso y, salvo improbable cabriola de última hora, se va a librar de responder en el país austral por los graves hechos de los que tampoco tuvo que dar cuenta en los tribunales españoles. No puedo decir en absoluto que me sorprenda, porque me constaban las inmensas dificultades de que prosperase la paciente filigrana jurídica de la juez María Servini. Dado que yo no le deseaba la cárcel por pura venganza, no me apena que se vaya de rositas. Lo que me entristece y asquea es que durante este tiempo no le hayamos escuchado decír siquiera que los hechos que se le atribuyen fueron injustos.