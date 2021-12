Cuatro letras a Vidal Pérez

CONFIADO conductor: Leo en El País su peripecia en una noticia encabezada por sus descuajeringantes palabras. "Sabíamos la advertencia de tráfico. Pero no esperábamos que fuera para tanto", le confesó a la reportera que, por cierto, atribuyó su declaración en el titular a todos los viajeros que estos días se las han visto y se las han deseado para regresar a casa tras el puente de la Inmaculada Constitución. Seguramente, la generalización es excesiva, pero mucho me temo que esas despreocupadas palabras suyas, señor Pérez, sí contienen un retrato bastante aproximado de muchos de nuestros congéneres que escuchan los ruegos de prudencia de las autoridades como si la cosa no fuera con ellos. Luego, basta con encogerse de hombros y a otra cosa.