Cuatro letras a... Carolina Darias

DESPREOCUPADA ministra española de Sanidad: Me tiemblan las canillas al escuchar de sus labios que no cree que será necesario establecer nuevas restricciones de cara a Navidad porque bastará con la tercera dosis. ¿Se da cuenta de que apenas acabamos de empezar con ese tercer pinchazo y, de momento, solo para mayores de 60 años? Para cuando terminemos, estaremos de lleno en las fechas señaladas. Ni siquiera hay tiempo material para que el suero sea efectivo. Y en realidad, ahí esta el gran meollo. No sabemos si lo será. Técnicos de su propio Ministerio han difundido un acongojante estudio que reconoce que las vacunas actuales parecen no ser muy útiles para hacer frente a la variante ómicron. Volvemos al sálvese quien pueda.