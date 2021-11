Cuatro letras a Mariano Rajoy

PROLÍFICO autor: Va a acabar usted siendo uno de esos que escriben más libros de los que han leído. Mañana presenta el segundo desde que se dejó desalojar de Moncloa. Dudo mucho que me lo eché a los ojos, pero no por ello dejaré de felicitarle por el título, Política para adultos. Desconozco si ha sido de su cosecha u obra de algún editor con olfato comercial, pero no está exento de gancho, y seguro que más de uno, empezando por su sucesor, tiene motivos para darse por aludido. Por lo que se cuenta, en más de dos páginas le suelta un pescozón como quien no quiere la cosa, aunque lo verdaderamente divertido del volumen es que se reclama como nacionalizador de la banca española. Es usted un cachondo de tomo y lomo. Siga escribiendo.