Cuatro letras a Sergio Sayas

ETERNA promesa de la política foral que no ha pasado de culiparlante de bulto en el Congreso de los Diputados: Pues sí que tiene usted un gran concepto de las niñas y los niños de su terruño, si piensa que basta con la programación de ETB-3 para resetear –esa es la palabra que empleó– sus tiernos cerebros y convertirlos en perversos abertzales. Eso, sin contar con que antes del acuerdo entre EH Bildu y el PSOE (y/o el PSN), las criaturas navarras tenían a su alcance no solo los malvados dibujos animados del canal público de la CAV, sino todo tipo de contenidos de diverso label. Por si no se ha enterado, vivimos en la era digital y en la de las plataformas. Ahora, si lo que buscaba era un par de minutos de atención, reconozco que los ha logrado.