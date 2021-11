Cuatro letras a chateros del PP

INDISCRETOS guasapeadores genoveses: a estas alturas de la liga, parece mentira que no sepan que no se puede hablar delante de un micrófono cerrado ni escribir una opinión en un grupo privado de cualquier red social. En todo caso, les agradezco la salsilla que han aportado a la ramplona actualidad sus escocidas largadas sobre la malísima Cayetana Álvarez de Toledo por haber mostrado públicamente las miserias del PP en un libro que, por cierto, me acaban de regalar, así que hasta le echaré un ojo. De entre todos los mensajes desabridos contra la designada Bruja Piruja oficial del partido, me quedo con este: "Los palmeros no merecemos esto". Seguro que hay una gota de sarcasmo, pero también denota que se han dado por aludidos. Gana ella.