Cuatro letras a Iñaki Iriarte

PECULIAR parlamentario de Navarra Suma: Le confieso mi agradable sorpresa por sus palabras del miércoles en el parlamento foral. A tenor de sus hechos acreditados, jamás habría imaginado que sería capaz de reconocer con lo que a mí me pareció sinceridad que su formación, UPN, había fallado a la hora de manifestar empatía a las víctimas de la violencia policial y parapolicial: "Hacemos autocrítica. En casos como los de Mikel Zabalza, Mikel Arregi o Germán Rodríguez no supimos manifestar nuestro cariño a sus familiares ni respaldar como es debido su derecho a la Justicia. Y no nos cuesta pedir perdón a esas familias si nos equivocamos". Insisto, alabo su gesto. Lástima que haya venido su compañero Enrique Maya a desacreditarlo.