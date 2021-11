Cuatro letras a...Ángel Martín

ADMIRADO showman: Desde que sé de su existencia, he tenido una gran opinión sobre usted. "Nunca he sido un mal tipo", dice usted en la entrevista en que revela su viaje a los infiernos y eso ya se notaba incluso en los tiempos del éxito masivo. Ahora refrenda esa condición al contar con absoluta naturalidad que sufrió un brote psicótico hace cuatro años. Sin perder el humor que es seña de identidad, cuenta que, a pesar de todo, no fue tan mala experiencia porque le permitió viajar en una nave espacial y eso es imbatible. Más en serio, dice que "la locura", como llama sin tapujos a su experiencia, le ha permitido "aparcar las cosas de mí que eran una mierda como un templo" y que viene de un pozo que le ha llevado a un sitio luminoso. No deje de cuidarse.