Cuatro letras a Ainhoa Domaica

HIPERVENTILADA portavoz del PP en el ayuntamiento de Gasteiz con alma de censora: Hágase con una bolsa de papel y aplíquese a inspirar y espirar. Y si no le funciona, tómese una tila o un Lexatin. Aunque quizá lo que deba hacer es poner en día el calendario. Estamos en 2021. Se ponga usted como se ponga, no se va a retirar de la programación del Principal de su ciudad la función de la obra Altsasu. Se comprende que pueda disgustarle que en las tablas se ofrezca una versión sobre lo que sucedió aquella noche en un bar de la capital de Sakana que no concuerda con lo oficial. Lo que no cabe es exigir la cancelación bajo el chusco argumento de que el alcalde Urtaran busca el "adoctrinamiento nacionalista". Un poco de seriedad.