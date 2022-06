Afronta el verano 'con paso firme'

Lucir unas piernas firmes, torneadas, tersas... es un deseo común especialmente con el buen tiempo, cuando se dejan ver al sol. Sin embargo, les afea en gran medida la acumulación de grasa en la cara interna de los muslos. Este es un problema compartido por muchas personas, especialmente mujeres, ya que a ellas les ataca en mayor medida. A pesar de hacer ejercicio, estar en el peso adecuado y tener una alimentación equilibrada, con frecuencia se ven afectadas por este enemigo de la estética que se muestra en forma de flacidez.



El principal causante de tal acumulación de grasa es el estrógeno, una hormona que impulsa el aumento de las células grasas en las mujeres, tal y como explica la directora del centro de estética Teringel Belleza, Cristina Marín. Según viene comprobando en su dilatada trayectoria en el mundo de la estética y el cuidado de la piel, "no se consigue perder esa grasa localizada o recuperar la firmeza de una zona practicando ejercicio de forma intensiva".



Igualmente provoca flacidez la pérdida de peso rápida. "Por ello se aconseja no perder más de un kilo a la semana, para que no suceda esto. Y si es medio kilo, mejor", subraya esta experta. Son también factores añadidos de esta disminución de firmeza y tersura la falta de hidratación, la contaminación, la mala alimentación y el sol.



De ahí que haya que buscar la solución para ello en un tratamiento específico que Teringel ofrece en sus instalaciones de Barakaldo.





Tratamiento en exclusiva

Prevenir la flacidez

Para quienes ya tienen este problema disponen de un tratamiento que mejora toda la cara interna de los muslos. Se trata de un láser. La flacidez ocurre porque se va perdiendo el colágeno. Esta proteína es la responsable de que nuestra piel esté tersa. Para prevenirla conviene seguir algunos consejos. De hecho, hay alimentos que ayudan en este cometido. Por orden de importancia, son los siguientes: frutos secos, uvas negras, salmón, carne roja y blanca, huevos, legumbres, kiwis, zanahorias, pepino, especias y aceite esenciales. "También es importante", recuerda Cristina Marín, al tiempo que apunta la conveniencia de evitar el calor, "debido a que el calor potencia la flacidez". En cuanto a deportes que contribuyen a evitar este problema, la natación es el más completo, a su modo de ver.

El muslo recupera su firmeza con aparatología específica en Teringel Belleza.