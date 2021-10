Dos genes hacen que las células madre responsables de que crezca el pelo sigan o no en los folículos

Una investigación realizada en la Universidad del Sur de California ha descubierto el motivo por el cual los varones humanos se quedan calvos.

Según informa el diario estadounidense The New York Times, varios científicos marcaron los folículos pilosos individuales de las orejas de ratones con una proteína verde fluorescente. De ese modo, todas las células de estos folículos lucían un color fácil de ver y de seguir.

Durante sus observaciones descubrieron algo inesperado y que no había sido observado hasta ahora, las células madre de los folículos pilosos huían del lugar conforme los ratones envejecían. Un fenómeno que uno de los científicos llegó a decir que "si no lo viera con mis propios ojos, no lo creería".



Envejecimiento

La teoría general sobre el envejecimiento establecía que las células madre que regeneran los tejidos se agotan, no cumplen con su función y que en ese punto comienza el deterioro del organismo. En el caso del crecimiento del pelo "las células madre juegan un papel crucial en el crecimiento del cabello en ratones y humanos", apuntan los investigadores, ya que se convierten en células ciliadas que dan lugar a nuevos cabellos.

Quizá la alopecía deje de ser un problema en los hombres jóvenes.

El hecho de que las células madres en lugar de perder su capacidad de replicación lo que hagan sea irsede los folículos pilosos es algo extraordinario. Según uno de los autores del trabajo, Cheng-Ming Chuong , especialista en células de la piel, esto lleva a una nueva forma de "pensar sobre el envejecimiento" más allá de la pérdida de cabello por la edad.



Otro descubrimiento

Pero ha habido otro hallazgos, y muy esperanzador además: el aislamiento de los dos genes claves en el proceso, los que hacen que las celulas madres abandonen el folículo a medida que el hombre vaya cumpliendo años.

Son el gen FOXC1 y el gen NFATC1 y, al parecer, su función consiste en "aprisionar las células madre en el bulbo", explicaron. Por eso los ratones que carecían de ellos, por la eliminación deliberada de los investigadores, acabaron calvos a los 16 meses. Las células madre abandonan su lugar y eliminadas por el sistema inmune.