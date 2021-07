Las ocho claves del sueño

Los sueños han formado parte de nuestras vidas desde el minuto cero. Gracias a los sueños podemos navegar por las utopías más demandadas. Sueños lúcidos, pre-cognitivos o incluso de "eureka". No obstante, este paseo por el subconsciente no suele durar demasiado.

Un estudio publicado por el científico Pallan Hobson, demuestran que hasta un 95% de los sueños se olvidan rápidamente. El autor afirma, que, aproximadamente, cinco minutos después de despertarnos, la mitad de los sueños se han esfumado de nuestra mente y tan solo un 5% permanece.

1. Solamente recuerdas un 5% de los sueños: Tal como hemos mencionado anteriormente, estudios como el de Pallan Hobson lo demuestran.

2. También sueñas en blanco y negro: Se ha demostrado que ocho de cada diez sueñan en color, no obstante el 2% restante lo hace en blanco y negro. Además, un experimento demostró que los seres humanos tendemos a soñar en colores pastel. Otra curiosidad: desde 1915 hasta la década de los 50, la mayor parte de los sueños se producían en blanco y negro. En los 60, todo cambió.

3. La emoción más presente en los sueños, la ansiedad: Una investigación de Calvin Hall reveló como, tras evaluar a más de 50,00 sueños, las sensaciones que más predominan son la ansiedad, entre otras.

4. Los animales, también sueñan: El estudio llevado a cabo por Adrian Morrison revela, que, los gatos en REM-A mueven sus cabezas y reciben estímulos.

5. Algo de lo más curioso, los dejavú: Los resultados de varias encuestas reflejan, que, entre el 18% y el 38% de las personas han experimentado al menos un sueño precognitivo y el 70% han experimentado déjà vu.

6. Entre 20 y 25 años de nuestra vida durmiendo: Generalmente, una persona pasa un tercio de siglo de la vida durmiendo. Claro está, siempre dependiendo de su duración.

7. ¿Sonambulismo?: La acción que implica levantarse y caminar, eso sí, siempre dormido. Las últimas teorías reflejan, que, es más común hacerlo durante los 10 años. Por lo general, los incidentes a causa del sonambulismo, no suelen provocar ningún problema grave ni tratamiento.

8. Sueños sin sentidos: Múltiples investigaciones demuestran, que, las personas que carecen de visibilidad, no aprecian imágenes en sueños. No obstante, eso no quiere decir que no los tengan. Las personas que carecen de algún sentido