The Fuzztones y Ángel Stanich actúan en Bilbao

Con cuatro décadas de historia a sus espaldas, el grupo estadounidense The Fuzztones regresa a Euskadi con un concierto que tendrá lugar hoy en la sala Azkena de Bilbao. La capital vizcaina acogerá también este jueves un recital del músico estatal Ángel Stanich, que presentará su último disco, Polvo de Battiato (Sony), a las 21.30 horas.

The Fuzztones, creados en el arranque de los 80 por el guitarrista, cantante y armonicista Rudi Protudi, siempre tuvieron en mente el rock garajero y psicodélico de Sonics como referencia, y con el paso del tiempo (ya más de cuatro décadas) han acabado convirtiéndose en unos clásicos que han abierto puertas a grupos como The Hives y The Horrors.

Menospreciados en sus inicios como simple banda revivalista, supieron labrarse una reputación, especialmente en directo, desde que editaron su primera canción, Bad news travel fast, un clásico del rock de garaje, como su debut en largo, Lysergic emanations, álbum de culto en Europa. Los riffs de guitarra primitivos y barridos de teclados inolvidables, que firma Lana Loveland, siguen como rasgos personales de una banda pionera y líder del movimiento Garage Revival en los años 80.

La banda vuelve a los escenarios internacionales tras dos años de silencio y una gira titulada The return of the creatures that refused to die (La vuelta de las criaturas que rechazaron morir), en la que conmemoran, con un bienio de retraso, sus cuatro décadas de rock´n´roll. A Bilbao llegan con un nuevo disco, NYC, que incluye trallazos como New kind of rock, New York, New York o Psilocybe, y que coincidió con el lanzamiento de un libro que recoge su historia, titulado As times gon–The lysergic legacy of The Fuzztones. Su gira proseguirá esta semana por Valencia y Madrid.

The Fuzztones: 'Bad news travel fast'

Ángel Stanich



Y en el caso del Kafe Antzokia, el concierto de esta noche lo protagoniza el músico estatal Ángel Stanich, un personaje que parece de otro planeta y que apenas concede entrevistas. A pesar de ello, canciones como Mátame camión, El volver o Carbura! han acabado por convertirlo en un músico de culto, un outsider que a finales de 2021 publicó su tercer disco, Polvo de Battiato.

Temas como Rey idiota, El cariño o Contigo siempre, cantados con su particular voz nasal, le muestran igualmente valiente e indómito aunque quizás más introspectivo e intimista, y con guiños a The Beatles, Bob Dylan, Ryan Adams, Serrat, Triana y el surrealismo en sus textos. En Motel Consuelo cuenta con la voz de Nina, vocalista de Morgan.

Ángel Stanich: 'Rey idiota'