Intenso jueves musical con David Otero, Nai Nakai y McOnak

La mejora de la situación de la pandemia está provocando que los jueves empiecen a acoger tantos festivales como el propio fin de semana en Bizkaia, principalmente en Bilbao. El programa de este jueves es más que intenso y obliga a tomar partido, ya que David Otero, ex El Canto del Loco, actúa en la Sala BBK, Nai Nakai llevará su reggetón feminista al Barakaldo Antzokia y el grupo McOnak presentará su último trabajo en el Kafe Antzokia bilbaino.

Otero se presentará hoy en la Sala BBK, a las 20.00 horas, con entradas a 20 euros. Cantante, guitarrista, productor, compositor y exmiembro de El Canto del Loco, tras la disolución del grupo, en 2010, inició su carrera comercial bajo el alias de El Pescao. Desde 2016 adoptó su verdadero nombre y lleva ya editados tres discos.

David Otero: 'Solo estás tú'

El más reciente, publicado el año pasado, es Otero y yo (Altafonte) y en él colaboran Carlos Sadness, Taburete, Nil Moliner, Arnau Griso y Ana Guerra, entre otros cantantes y grupos. Su última canción conocida es Solo estás tú.

Por su parte, Kai Nakai se presentará esta tarde en Barakaldo Antzokia, a las 20.00 horas, con entradas a 15 euros y con la compañía de Dj Anbrok a los platos y de las bailarinas Ane Pérez Acedo y Andre Galdiz. Kai Nakai es el pseudónimo artístico de la joven gasteiztarra Iratxe Aguilera Barrio, que está logrando consolidar una carrera marcada por el reggetón en lo musical y una actitud y letras marcadas por la reivinciación de la libertad y el feminismo.

Kai Nakai: 'Zalantzarik ez'

Kai Nakai debutó con Baimenik gabe, con unas letras que buscaban deshacerse de los patrones que la sociedad ha establecido durante años. Tras ese álbum autoeditado en 2020, ha publicado el EP Maitia, que incluye cinco canciones, entre ellas la popular Zalantzarik ez.



Kai Nai.

En el Antzokia Finalmente, la tercera cita musical que proponemos la acogerá el Kafe Antzokia, a las 21.30 horas, con entradas a 8 euros. A su escenario se subirá el grupo euskaldun McOnak, que ha cumplido ya una década de vida volcada en llevar a los escenarios un rock propulsado por un fuerte sentimiento punk y espoleado por los efluvios de la música irlandesa.

McOnak

Su último disco lleva el título de Bitakora (Matmo. Mauka) y cuenta con las colaboraciones de Fermín Muguruza y miembros de bandas vascas como Arkada Social, Sorotan Bele, DesKontrol, Liher, Dead Bronco, The Capaces y Kaleko Urdangak. A ellos se suman Olga, del grupo italiano Svetlanas, Dugs, del grupo irlandés Blood or Whisky, y Steve, integrante de los neoyorquino Far From Finished.