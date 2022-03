El folk urbano de Damien Jurado recala en Bilbao

El prestigioso cantautor estadounidense Damien Jurado, uno de los favoritos de la crítica alternativa de las dos últimas décadas y que ya logró el éxito en una visita previa al BIME, presenta este martes en Bilbao, en el Kafe Antzokia, su último disco, The monster who hated Pennsylvania (Field Painting Music), a partir de las 20.30 horas y con Corrina Repp como telonera.

El folk melancólico pero de indudable encanto debido a sus melodías pop de Jurado vuelve a Euskadi con motivo de una gira que se inició el fin de semana pasado en Alicante y que también tiene fechas en Valencia, Madrid y Barcelona. El motivo es la presentación de su último y 17º disco, The monster who hated Pennsylvania, repleto de canciones encantadoras y sencillas de arreglos espartanos como Helena, la rítmica Tom o la más vestida Dawn pretend.

Jurado, que tras su último álbum ha publicado otra canción inédita, de corte cinematográfico, repleta de nostalgia y con más ecos de pop que de folk, What happened to the class of '65, regresa a los escenarios para presentar sus últimas canciones –no lo pudo hacer en 2021 debido a la pandemia– y temas previos de su discografía como Metallic cloud, Abilene o Kola, casi en su integridad grabados en la última década. Además, en ocasiones completa su repertorio algún extra todavía inédito, entre ellos Disliking the spoons.

Su última canción: 'What happened to the class of 65'

El músico estadounidense, que debutó hace ya un cuarto de siglo, está acompañado en esta gira por su compatriota Corrina Repp, que ejerce como telonera y, además, compartirá voces con el atormentado Jurado en algunas canciones. Repp cuenta ya con siete discos publicados, el último titulado Island y editado el año pasado.