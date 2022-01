El 'odio' posrock de Toundra recala en Gernika

TRAS abrir su gira ayer jueves en Madrid, el grupo de pos rock Toundra acudirá mañana sábado a Gernika, a Iparraguirre Aretoa, a las 21.30 horas y con entradas a 15 euros, para presentar en directo Hex (InsideOutMusic), un furioso disco de rock instrumental marcado por el odio que ha entrado al puesto n.º 4 de los más vendidos en su primera semana, y a lo más alto en formato vinilo.

Entre Madrid y Asturias se mueven desde el año pasado los chicos de Toundra, quienes hace unos meses visitaron el Arriaga en una cita inolvidable de música y cine poniendo música a la proyección de El gabinete del Doctor Caligari. Este fin de semana regresan a Bizkaia con nuevos bríos, los de su nuevo y sexto disco –séptimo si contamos el que compartieron con Niño de Elche bajo el nombre de Exquirla–, titulado Hex, surgido en pandemia.

"Somos cuatro amigos que tocan música y no cantamos". Esa es la declaración de un cuarteto instrumental surgido hace 15 años y que reconoce que su último álbum surgió "del caos" y espoleado por "el odio y la crueldad extrema" que circunda, cada vez más cerca y presente, al ser humano. "Sirvieron de catalizadores para dar orden a un montón de ideas", reconocen.

El grupo se enfrenta a una de las cumbres de su carrera con el tema Odio, 22 minutos de crescendos, intensidad, pasajes casi heavy metal y una ligera brisa luminosa final abierta a la esperanza en su tercer y último movimiento. Junto a este corte, "el más ambicioso que hemos hecho", Hex ofrece otros cuatro temas instrumentales en los que incluyen arreglos de saxo, percusiones, alguna programación...





Eñaut Elorrieta. Foto: DEIA

Además del de Toundra, un grupo especialmente arrebatador en directo y que reconoce influencias de Tool, The Who, The Mars Volta, John Lennon, Scott Walker, Schostakovich y Fucked Up, destacamos el concierto que ofrecerá Eñaut Elorrieta mañana en Markina–Xemein, en el frontón local, a partir de las 19.00 horas. El líder de Ken Zazpi prosigue presentando sus discos en solitario. Su último lanzamiento es una versión de Inesa gaxen compartida con su pareja, la bertsolari, periodista y escritora Uxue Alberdi.