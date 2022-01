¡A bailar en la pista caótica de Anita Parker!

El trío euskaldun actúa esta tarde en Bira kulturgunea y los británicos The Mersey Beatles homenajean a los de Liverpool

e L ahora trío euskaldun Anita Parker presentará hoy en Bilbao, en Bira Kulturgunea, su último disco, Reset (Motmo.pro. Mauka), que sigue fiel a su propuesta de buscar la pista de baile con una mezcla de electrónica y swing. El recital se iniciará a las 20.30 horas y la entrada es libre. En el caso de Euskalduna, ofrecerá varios homenajes esta tarde, a compositores clásicos y de las bandas sonoras; y el domingo, a The Beatles con un concierto de The Mersey Beatles.

El cuarteto germinal de Anita Parker, liderado en sus inicios, en Arrasate, por Jon Zubiaga e Iñaki Bengoa, aparece ahora reconvertido en trío y con sangre nueva en la formación. Sobreviven las dos féminas de Anita Parker, Ane Martínez (exZango y exPentatonix) y Olatz Andueza (exSkalariak), a quienes se ha sumado el vizcaino Mikel Mamba Piris, componente de los bailables combos bilbainos Mamba Beat y The Cherry Boppers.

El trío llega a Bira con su reciente tercer disco, Reset, un álbum con una decena de canciones que regresa a sus raíces al conjugar swing y electrónica para impulsar al oyente a la pista de baile. Grabado en tiempo de pandemia por Haritz Harreguyen en los estudios HIGAIN de Usurbil, se abre con Ikustezinak, que introduce irrintzis y una alboka en su curiosa propuesta, y se cierra con la balada Eta zu topatu.

Entre ambos aparecen un single que funciona como un tiro bailable titulado Azalean, piezas más swing como Ez da azkena izango y Egun inozoa, otras más electrónicas en el caso de Zugarramurdin Joséphine, con guitarras predominantes en Aizu! o de un saxo en el más calmo Gaur ez, y guiños al inglés y al hip hop en Donald Trumpa, en la que le dicen "goodbye" al ya expresidente de Estados Unidos.

"Sabemos de dónde venimos y dónde estamos, pero no adónde vamos. Así que coge tu sitio en esta pista de baile caótica y sube el volumen", explican Anita Parker a sus seguidores para disfrutar de su música.

varios tributos Y Euskalduna Jauregia será escenario este fin de semana de varios tributos. Hoy, a las 16.00 horas, se podrá disfrutar de la mejor música de cine con la Hollywood Symponhy Orchestra. El programa incluye obras de tres grandes de las bandas sonoras como John Williams, Hans Zimmer y Ennio Morricone. Y a las 20.00 horas, la cita será con Carmina Burana, de Carl Orff, y la la 9ª Sinfonía de Beethoven, incluido su inmortal Himno a la Alegría.

Finalmente, Euskalduna ofrecerá el espectáculo The Beatles Tribute el domingo, a las 20.00 horas, a cargo de The Mersey Beatles. Mark Bloor, como John, Steven Howard, como Paul, Cragi McGown, como George, y Brian Ambrose, como Ringo Starr, repasarán las mejores canciones del cuarteto de Liverpool, de Let it be a Yesterday, Paperback writer, Ticket to ride, Hey Jude, Get back o Twist and shout.