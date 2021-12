Rock'n'roll en la ciudad fantasma con Capsula en el Kafe Antzokia

NO tengas miedo y toca rock'n'roll es una de las canciones de Phantasmaville, el último disco del trío argentino – vasco Capsula, que lo presentará mañana sábado en el Kafe Antzokia, a las 22.00 horas. El CD ofrece rock crudo y clásico, de espíritu punk e influencias lisérgicas como remedio para tiempos de caos y deriva.









A quien le gusten las guitarras furiosas, infecciosas y clásicas se sentirá a gusto en la ciudad fantasma de Capsula, banda asentada y que gracias a su 13º disco, Phantasmaville, vuelve a subirse a los escenarios, su hábitat natural, donde mejor expresa su personal visión del rock, propulsada tras fructíferos encuentros con Toni Visconti o John Agnello.

Martin y Coni, pareja seminal del grupo que ahora incorpora a Álvaro Olaetxea a la batería, han aprovechado estos dos años de pandemia para relevar su previo Bestiarium con 11 nuevas canciones (apenas media hora) que plantean un viaje tan musical como onírico y filosófico. "Es una locura muy placentera fuera de un tiempo concreto", indica el trío sobre un disco que, desde la metáfora evidente de su título, es fruto de un tiempo incierto y distópico, pero que no se regodea en la oscuridad y el caos.

"Es un disco de rock'n'roll hecho por unos punk en una máquina del tiempo analógica. Sin mucho juicio, como mirando al universo por primera vez. Mucha visión... y un mapa celeste distinto, esférico", explican Coni y Martin, que se alternan al micrófono en un repertorio que, sin dejar de lado el glam, el garaje y la oscuridad post punk, amplían territorios, optando por la crudeza con un sonido que va al hueso y a la víscera, creado en sus propios estudios Silver Recordings, en Bilbao.

Phantasmaville, que plantea el rock como medicina para soportar la realidad, propone un viaje lisérgico por el mejor rock'n'roll, el que se alimenta de ramalazos de rock pesado y hard en el caso de Behind the trees; de un saxo enloquecido en The Moebius Strip; del surf californiano en All my friends o Camino de la plata, embadurnada de arena y salitre; de ecos latinos en Ciudad fantasma y, sobre todo, de la psicodelia ambiental, concretada en piezas como Into the sun, Esferas y I don' mind.

