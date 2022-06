Seguridad, comodidad y rapidez al mejor precio, las claves del éxito de adoptamostucoche

Un éxito. "100% recomendables. Empresa eficaz y transparente. Acordamos un precio para la venta de mi coche y en unas horas ya habían encontrado comprador. Trámite fácil y rápido, además en todo momento Ander estuvo disponible para atender mis dudas y preguntas. Por supuesto que lo voy a recomendar a todos mis conocidos". Esto es solo uno de los cientos de comentarios positivos sobre adoptamostucoche.es que aparecen en las diferentes plataformas que hay en internet.

Adoptamostucoche no es un compraventa de coches al uso. Es una empresa que se dedica a gestionar la venta de vehículos de clientes particulares a concesionarios. "Tras años de experiencia en el sector, observamos que los clientes que quieren vender su coche a un compraventa tienen cierta desconfianza a la hora de entregar su vehículo. Por eso nos decidimos a poner en marcha este proyecto", explica Sergio Gómez, uno de los tres fundadores que puso en marcha la empresa junto a Juan Pablo Gómez e Ibai Álvarez. Su máxima a la hora de trabajar es la "transparencia con el cliente". "Siempre les decimos cuánto dinero pueden obtener por su coche. Les damos la valoración más alta. Llegamos a un acuerdo y siempre lo cumplimos. No hay renegociación después del acuerdo. Podemos vender un coche en cuestión de muy pocos minutos por la amplia red de concesionarios que tenemos", asegura Sergio, quien reseña que en la actualidad "trabajamos con más de 400 concesionarios de todo el Estado que se ajustan a las exigencias de nuestros clientes: pago inmediato y sin renegociaciones sospechosas". Entre sus clientes hay concesionarios oficiales y compraventas multimarca, "concesionarios que tienen más de 1.000 coches en su stock o pequeños concesionarios de barrio con apenas 30 vehículos"; no importa el tamaño, lo importante es que cumplan unas condiciones que garanticen que todo el servicio se desarrollará de manera correcta y no habrá sorpresas.





SEGURIDAD EN LA VENTA



"Nuestros clientes nunca van a entregar su coche sin haber cobrado. Además, si es necesario, se les recoge el vehículo en la puerta de su domicilio", garantiza Juan Pablo. Vender un coche a un concesionario tiene beneficios para el cliente ya que "se ahorran el pago de la transferencia y la garantía, que desde el 1 de enero de este año un particular está obligado a dar a otro particular durante un año".





PRESENTE Y FUTURO



"El futuro pinta muy bien. En septiembre del año pasado, nuestro primer mes, vendimos algo menos de 30 coches; actualmente estamos vendiendo entorno a 200 coches cada mes, y esperamos acabar el año con unas 400 ventas mensuales", apunta Ibai Álvarez, quien recuerda que empezaron "3 personas en el proyecto, ahora somos 14 y después del verano ampliaremos plantilla para poder seguir dando el mismo trato cercano y profesional a todos los clientes particulares que confían en nosotros".