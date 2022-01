Qué necesitas para renovar el carné de conducir

Situación conocida por cualquier conductor. Circular tranquilamente por cualquier vía y llegar a un control montado por cualquier cuerpo policial con competencias de Trafico. Los agentes piden la documentación de conductor y vehículo, pueden hacer que soples si se trata de un control de alcoholemia o una revisión del estado de los elementos de seguridad del coche. Pero con la devolución de la documentación puede llegar la sorpresa: el permiso de conducir está caducado.

Dado el largo plazo de caducidad del carné, 10 años si el titular de uno de clase B tiene menos de 65 años, 5 si es mayor de esa edad, suele ser muy común que nos despistemos en lo que respecta a este dato y no lo renovemos a tiempo. Caro nos saldrá este fallo de memoria: 200 euros de multa por ser una infracción grave. Eso sí, no se pierden puntos por ello.

Conducir con el permiso caducado es una infracción grave que se sanciona con 200 euros de multa, por lo que es importante solicitar uno nuevo a tiempo

Un caso distinto es conducir sin el carné por olvido, porque te has dejado la cartera en la otra chaqueta o en el otro bolso. En ese caso la multa prevista es solo de 100 euros por considerarla una infracción leve, aunque Tráfico suele dejarlo en 10 euros.

Que el permiso de conducir este caducado no supone ningún problema para renovarlo. Se puede hacer en cualquier momento sin ningún recargo ni sanción. Lo único que no se puede hacer es conducir. El transporte público o las bicicletas solucionan perfectamente los problemas de movilidad.



Cómo renovar el carné

Los trámites para renovar el permiso pueden hacerse desde 90 días antes de la fecha caducidad. No hace falta apurar el calendario ya que la renovación mantendrá la fecha prevista, no la del trámite, por lo que no se perderían esos meses.

No hace falta pasar ningún examen teórico o práctico de conducción. A título particular, si el conductor interesado ha estado mucho tiempo sin conducir a lo mejor le convendría recibir alguna clase para refrescar conocimientos o practicar un poco, pero no se lo van a exigir.

Una conductora realiza la prueba de agudeza visual del test psicotécnico en un centro de reconocimiento.. Foto: Patxi Cascante

La documentación que debes presentar para proceder a la renovación es: el permiso que va a caducar, DNI o pasaporte para acreditar la identidad, el impreso oficial de solicitud de renovación correctamente rellenado; un informe de aptitud psicofísica expedido por un centro de reconocimiento de conductores autorizado (caduca en 90 días), el justificante de pago de la tasa correspondiente (24,58 euros) y una fotografía de 32x26 milímetros en color y con el fondo liso, tomada de frente, con la cabeza descubierta y sin prendas o objetos que dificulten la identificación.

En lo relativo a las tasas, los mayores de 70 años no deben pagarla, para ellos es un trámite gratuito. Además, en el caso de que de que la prorroga del permiso sea inferior a lo establecido por alguna razón médica, esta tasa variará, de manera que si el permiso es válido hasta 4 años, se abonarán 19,67 euros y si es de hasta 2 años, quedará en 9'83 euros.



Dónde hacerla

La renovación se puede hacer de manera presencial o por internet.

En el primer caso se puede acudir a cualquier jefatura u oficina de Tráfico, para la cual habrá que pedir cita por internet o en el 060. Allí tendrás que entregar toda la documentación requerida. También se puede acudir a un centro de reconocimiento de conductores, donde solo tendrás que aportar la documentación que acredite tu identidad, todo lo demás te lo hacen allí, la foto, el informe psicotécnico, sobrar la tasa y rellenar la solicitud.

¿Y si estoy en el extranjero? En este caso se debe acudir a la representación diplomática o consulado y solicitarlo desde allí. La documentación que se debe presentar es la misma, pero este caso el informe de aptitud que ha emitido un médico del país debe estar visado por la representación diplomática española.

Si te animas a renovar tu permiso por internet, debes hacerlo a través del Registro Electrónico. Para ello hay que disponer de un DNI electrónico o un certificado electrónico en vigor o de las credenciales @clave. Además debes contar con el programa Auto Firma para poder rubricar el escrito. Una vez rellenado los campos que se te indiquen deberás incorporar la versión digital del certificado de aptitud, el justificante del pago de la tasa y la solicitud de renovación. Después sólo queda registra la solicitud y guardar el justificante.

Esto último es importante porque aunque la mayor parte del proceso se ha hecho por internet, hay que finalizarlo de manera presencial. Una vez que Tráfico haya tramitado la solicitud, el interesado será citado en una de las oficina de la DGT para que entregue la fotografía requerida y se le facilite en mano el permiso temporal que debe portar hasta que le llegue el carné. Tiene una validez de tres meses.

Por regla general, el nuevo permiso puede tardar unos 45 días en llegar por correo al domicilio del solicitante. Pero, ¿y si el nuevo permiso tarda más? Si no eres un impaciente, espera u tiempo prudencial que puedes calcular en este mes y medio o dos meses y llama al centro donde lo hayas tramitado para dar parte de incidencia y que Tráfico averigüe qué ha pasado y vuelva a enviarlo si es necesario.